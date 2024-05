Myasava será o único cascavelense neste fim de semana no Zilmar Beux

Estreante e mais jovem a disputar a Stock Car Series nesta temporada, o cascavelense Akyu Myasava corre em casa neste fim de semana, quando Cascavel sedia a 2ª etapa, amanhã. Ele será o único cascavelense neste fim de semana no Autódromo Zilmar Beux e encara sua primeira corrida em casa com naturalidade e participa das ações de marketing da categoria com a desenvoltura de um veterano, como a que esteve na tarde de ontem no sinaleiro em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida ao lado de Ricardo Maurício, Daniel Serra, César Ramos, Gabriel Robe, Lucas Kohl e Gaetano Di Mauro convidando motoristas a participar da campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Depois de estrear marcando pontos na corrida 1 da etapa de abertura da temporada, em Interlagos e levar uma pancada que o levou a bater na barreira de pneus logo na primeira volta da corrida 2, fazendo com que ficasse ausente da corrida 2, Akyu espera fazer uma corrida limpa em Cascavel. “Correr em casa você tem um pouco mais de pressão. Mas é bom para você se manter focado. Já conheço o circuito porque andei com um carro de volta rápida e recebi informações do meu irmão Gustavo. Vou correr como sempre, dando o meu melhor e partindo para cima”, frisa o piloto da equipe Garra Racing Team, que conta com o apoio do Casino Acaray, Flabom Têxtil, Elisicred e Aestimare.

Programação da Stock Car Pro/Stock Series em Cascavel

Sexta-feira

08h00 – Stock Car Pro Series – Treino de Rookie

08h45 – Stock Series – Shakedown

09h30 – Stock Car Pro Series – Shakedown

10h20 – Stock Series – Treino Livre 1 (Rookie)

11h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

14h05 – Stock Series – Treino Livre 2

15h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

Sábado

08h50 – Stock Series – Treino Livre 3

09h30 – Stock Car Pro Series – Classificação

10h50 – Stock Series – Classificação

11h20 – Visitação aos Boxes

12h35 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

14h00 – Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo

09h35 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

10h15 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

11h30 – Visitação aos Boxes

14h15 – Stock Car Pro Series – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)

Classificação da Stock Series após a 1ª etapa

1º) Arthur Gama, com 72 pontos

2º) Felipe Barrichello Bartz, 72

3º) Enzo Bedani, 60

4º) Gustavo Frigotto, 57

5º) Guto Rotta, 47

6º) Erick Schotten, 43

7º) Alfredinho Ibiapina, 43

8º) Mathias de Valle, 37

9º) Kaká Magno, 31

10º) Bruna Tomaselli, 28

11º) Vinicius Papareli, 25

12º) Akyu Myasava, 13

13º) Hugo Cibien, com 12 pontos