Fórmula Truck tem primeira vitória de Everton Fontanela e Giovani Tavares

Pela primeira vez as categorias GT Truck e F-Truck correram separadas e a Fórmula Truck entregou tudo o que promete na 4ª etapa disputada domingo (30), no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi um festival de ultrapassagens e muitas emoções. O fim de semana foi marcado por vencedores inéditos e quem largou na frente teve problemas. O catarinense Everton Fontanella ganhou a prova da categoria GT Truck, depois de largar em quinto, e o paraguaio Giovani Tavares venceu a corrida da F-Truck depois de também ter largando em quinto.

A categoria GT Truck abriu a programação fazendo a corrida 1 do dia. O pole position Pedro Muffato manteve a liderança, mas na segunda volta, com problemas no módulo eletrônico, o paranaense perdeu a liderança para o catarinense Túlio Bendo e teve que ir para os boxes, retornado para terminar a competição em 15º, a duas voltas do vencedor. Na 13ª volta o catarinense Everton Fontanella, que tinha largando em quinto, assumiu a liderança para permanecer à frente até a bandeirada. Ele completou as 20 voltas da prova em 38m26s948. Túlio Bendo conquistou o segundo lugar, se classificando à frente de Rafael Fleck (RS), Jorge “Feio” Ribeiro (RS), Nilton Jacobsen (Paraguai) e Edivan Monteiro (PR), que pela ordem ocuparam as seis primeiras colocações e foram ao pódio da categoria GT Truck.

Paraguai na F-Truck

A prova da categoria F-Truck começou agitada. O paranaense Márcio Rampon superou o gaúcho Douglas Collet logo na largada e roubou a liderança do pole position. Giovanni Tavares iniciou a festa paraguaia logo nas primeiras voltas e foi ganhando posições até superar Collet, que tinha recuperado a liderança, na 13ª volta. Ele completou as 22 voltas da prova em 47m54s519. Douglas Collet foi o segundo colocado, recebendo a bandeirada à frente de Fabrício Rossatto (PR), Thiago Mânica (PR), Daniel Lovato (PR) e Gustavo Mânica (PR), que pela ordem, fecharam as seis primeiras colocações da corrida.

A 5ª etapa da temporada da Fórmula Truck será disputada no dia 4 de agosto, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Paraná.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.