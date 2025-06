Notas Bandeirada

Esclarecemos que o piloto não faz parte do grid da Fórmula Truck, não tem qualquer vínculo com a nossa organização, a Fórmula Truck. Ele compete em outra categoria, a Copa Truck.

Nas primeiras notícias da quarta-feira estava a prisão pela Polícia Federal do piloto Roberval Andrade, da Copa Truck. As informações são de que Roberval foi preso por suspeita de participação em um esquema de vazamentos sigilosos da Polícia Civil de São Paulo. Também foram presos os policiais civis Sérgio Ricardo Ribeiro e Marcelo Marques de Souza. Na operação chamada de Augusta, a justiça bloqueou um helicóptero modelo AW109, além de outros bens que podem somar R$ 12 milhões. Toda a operação tem sido feito em conjunto com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo, com apoio da Polícia Militar e Corregedoria da Polícia Civil.

Nota à imprensa

A ASG Motorsport, equipe de Roberval Andrade, emitiu nota à imprensa. Eis a integra: “A ASG Motorsport tomou conhecimento, pela imprensa, da prisão do piloto da equipe Roberval Andrade, no contexto de uma operação policial. A Diretoria e o Conselho Gestor Administrativo, preocupados com o compromisso inegociável com a integridade, a ética e a transparência em todas as nossas relações institucionais, estão agindo de forma incessante para a obtenção de maiores informações, inclusive para divulgação aos seus parceiros.

Ocorre que os fatos investigados estão, atualmente, sob segredo de justiça, e ainda não foi possível a obtenção de acesso. Até o momento, só tivemos conhecimento dos fatos pela imprensa.

Reforçamos que o piloto, nas suas obrigações com a equipe até hoje, sempre teve uma conduta profissional, e que acreditamos no princípio da inocência que comunga em favor de todo cidadão brasileiro, e iremos aguardar o desdobramento das investigações para tomar as medidas legais necessárias.

A ASG Motorsport permanece à disposição das autoridades para colaborar com o que for necessário ao regular andamento das investigações e, assim que novas informações forem disponibilizadas, ou obtidas por nós, divulgaremos um novo comunicado oficial.

Equipe ASG Motorsport

Conselho Gestor Administrativo