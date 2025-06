MBR chega a metade da temporada em Guaporé

Com a temporada 2025 do MBR (Marcas Brasil Racing) alcançando sua metade, os olhos do automobilismo nacional se voltam para Guaporé (RS). A cidade serrana será o palco da 3ª etapa do campeonato entre os dias 4 e 6 de julho, recebendo equipes e pilotos de todo o país no tradicional Autódromo Internacional de Guaporé. Todo o espetáculo do final de semana terá a presença sempre marcante da torcida local, apaixonada por velocidade.

Com 12 corridas previstas no fim de semana — entre baterias do MBR 1.6, MBR 2000, Turismo 1.4 e Super Fórmula VW —, Guaporé terá uma das maiores concentrações de carros de turismo do país em um só evento. E como a etapa marca o ponto exato de virada do campeonato, tudo pode mudar.