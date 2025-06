Notas Bandeirada

Mas a Fórmula Truck ainda retorna a Cascavel neste ano. Será no dia 12 de dezembro, quando encerra a temporada, definindo os campeões do Campeonato Interestadual e da Copa Mercosul.

Cascavel e Paraná - Na matéria “Terminam as obras dos boxes”, na edição e ontem, divulguei que a Fórmula Truck estará em Cascavel no próximo mês. Na verdade a categoria que estará em Cascavel será a Copa Truck, com programação de 11 a 13 de julho, no Autódromo Zilmar Beux.

Guard-rails

Nas obras que serão realizadas nos próximos meses pela equipe comandada por Oracildes Tavares no Autódromo Zilmar Beux, também está a troca dos guard-rails de todo o circuito. Com as muretas novas, o autódromo cascavelense subirá mais uns degraus na homologação FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e poderá sediar a maioria das categorias internacionais, como a Fórmula 4.

Copa Brasil

Com 201 inscrições confirmadas até o momento, a Copa Brasil de Kart dará início a sua 26ª edição no dia 23 de julho, no Kartódromo Emerson Fittipaldi, localizado na bela orla do Atalaia, em Aracaju (SE), seguindo até 2 de agosto. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas por meio do link: https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/26a-copa-brasil-de-kart-2025-2025-26a-copa-brasil-de-kart-2025