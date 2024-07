Festa Nacional do Boi no Rolete reúne Engenheiros Agrônomos de todo o Paraná

Pelo segundo ano consecutivo, Engenheiros Agrônomos de todo o Paraná convidados pela FEAPR (Federação Paranaense dos Engenheiros Agrônomos), participaram de mais uma edição da Festa Nacional do Boi no Rolete, em Marechal Cândido Rondon, o Oeste do Estado.

Os profissionais das engenharias foram recepcionados em um estande próprio, viabilizado pela Asseapar (Associação dos Engenheiros Agrônomos do Oeste do Paraná), CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), AREA-MCR e Mútua-PR.

O presidente da FEAPR, Engenheiro Agrônomo Cesar Veronese, aproveita para agradecer ao envolvimento das entidades e do CREA-PR na realização do evento. “Esses encontros são fundamentais para mostrar à sociedade a união da classe e evidenciar a valorização profissional”, comenta.

O presidente do CREA-PR, Engenheiro Agrônomo Clodomir Ascari, também destacou a participação maciça dos profissionais. “Essa mobilização não tem paralelo. A ideia a partir de agora é estar presente nos principais festejos das cidades paranaenses, sempre com a presença marcante dos profissionais da engenharia”.

O presidente da Asseapar, Ademir Syperreck e o diretor de Política Institucional da Asseapar, Engenheiro Agrônomo Julian Stülp, agradeceram a participação maciça dos profissionais e familiares. Ao todo, foram 120 profissionais da engenharia, 80 destes engenheiros agrônomos de todo o Estado. “Foi um dia histórico para a Asseapar para a agronomia e para os profissionais do Paraná. Viva a agronomia”, destaca Julian Stülp.

Crédito: Assessoria