O TCE-PR disponibiliza, em seu portal na Internet, uma versão atualizada do Manual de Encerramento de Mandato, destinado a orientar os prefeitos dos 399 municípios paranaenses, que estão encerrando suas atuais gestões em 2024. O documento, disponível na aba Jurisdicionados do portal, foi elaborado pela Escola de Gestão Pública (EGP), com conteúdo fornecido pelas unidades técnicas do tribunal.

Exporta Paraná

Estão abertas até 13 de maio as inscrições para o Exporta Paraná 2024 – programa do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Paraná (CIN/PR) que visa capacitar industriais paranaenses para a exportação de produtos acabados. São seis meses de preparação para quem vai iniciar suas atividades no mercado internacional.

Exporta Paraná II

Para participar do Exporta Paraná 2024 é preciso preencher o formulário (site da Fiep) de adesão até dia 13 de maio. O início do projeto está previsto para junho. As ações de preparação/consultorias serão online, pela plataforma Microsoft Teams. A programação completa está disponível no endereço eletrônico: https://www.fiepr.org.br.

Apras

Os produtos da Coopavel, Lar, Copacol e C. Vale e outras 10 cooperativas vão participar da ExpoApra entre os dias 16 a 18 de abril no Centro de Convenções ExpoTrade, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A exposição é organizada pela Associação Paranaense de Supermercados que espera movimentar mais de R$ 600 milhões em negócios.

Expansão

Líder global em serviços de tecnologia e maior multinacional da Índia, o grupo Tata Consultancy Services (TCS) anunciou a expansão da operação em Londrina com ampliação de seu Delivery Center. O anúncio foi feito em Nova Delhi, onde o governador Ratinho Junior foi recebido pelo CEO da TCS, Krithi Krithivasan, e executivos da companhia em missão oficial do Governo do Paraná à Índia.

Expansão II

Com a expansão serão criadas 1,6 mil novas vagas de emprego na unidade de Londrina. Com isso, o centro de entregas na segunda maior cidade paranaense vai chegar à marca de 3 mil colaboradores, com a meta de alcançar 5 mil nos próximos anos. A expectativa é que o incremento na economia da cidade seja de R$ 160 milhões por ano.

Não gostei

A movimentação do governador Ronaldo Caiado (União Brasil-Brasil) para 2026 tem irritado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Lauro Jardim, Bolsonaro acredita que ainda conseguirá reverter sua inelegibilidade e se queixa que Caiado atua como se ele fosse “carta fora do baralho”.

Universidades

O deputado Felipe Francischini (União Brasil), relator do projeto de lei que prevê o desmembramento da Universidade Federal da Fronteira Sul, deu parecer favorável à proposta do deputado Filipe Barros (PL). O projeto propõe que o campus da UFFS no Paraná venha formar a Universidade Federal do Iguaçu, abrangendo as unidades de Laranjeiras do Sul e Realeza. Hoje, a reitoria fica no campus de Chapecó (SC).

Ampliação

“A Universidade Federal do Iguaçu será de abrangência das regiões Sudoeste, Centro Sul e Oeste do Paraná e com sede em Laranjeiras do Sul. Poderemos ampliar cursos nos campi, como por exemplo medicina, engenharias, farmácia, enfermagem, pedagogia e ciência da computação, entre outros que fazem parte da demanda regional”, explica o deputado Filipe Barros.

Restaurantes As prefeituras de Palmas, Pato Branco e Toledo vão abrir licitação para a construção de restaurantes populares. Em Pato Branco, o investimento é de R$ 4,8 milhões, em Palmas, a prefeitura desapropriou uma área por R$ 1 milhão, e em Toledo, a Câmara de Vereadores aprovou a proposta.