Divulgada a programação do Rali de Erechim

Foi apresentado, em evento técnico, quarta-feira (24), a 26ª edição do Erechim Rally Brasil (ERB). A apresentação técnica da prova aconteceu no Centro Cultural 25 de Julho, em Erechim, contando com a presença de autoridades, voluntários, convidados e imprensa.

No sábado, dia 18 de maio, o ERB vai também aos municípios de Ponte Preta e Barão de Cotegipe.

No domingo, dia 19 de maio, também agrega Áurea e Gaurama.

Com isso, o rali integrará cinco cidades da região norte do Rio Grande do Sul sendo um dos maiores circuitos já realizados pelo evento.

Crédito: Divulgação