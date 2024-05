Alfabetização

De acordo com o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE), três municípios paranaenses apresentam uma alta taxa de alfabetização da população acima de 15 anos. A capital Curitiba com 98,47% da população alfabetizada, Quatro Pontes com 98,39% e Maringá com 98,02% da população sabe ler e escrever.

Novo comando

Representantes do Sindipetro do Paraná e Santa Catarina avaliaram que a mudança no comando da Petrobrás não compromete a reabertura da Fafen. E defendem que abre-se uma possibilidade de maior cobrança para a implementação de um programa que a empresa deve cumprir, de medidas nacionais, ambientais e para a indústria.

Curso gratuito

Moradores de Santo Antônio do Sudoeste têm até quinta-feira (23) para se inscrever no curso “Noções e Cuidados com Idosos” organizado pela Sanepar, em colaboração com a prefeitura e o Cras. O curso de 40 horas começa em 27 de maio. São 30 vagas disponíveis para maiores de 18 anos com ensino fundamental completo.

Empregos

As agências do trabalhador no Paraná começam a semana ofertando 18.578 vagas de emprego, com a maioria das oportunidades para alimentador de linha de produção. Outras vagas incluem abatedor, operador de caixa e repositor de mercadorias.

Empreendedora

A Caciopar Mulher anuncia que as inscrições para a quinta edição do Prêmio Mulher Empreendedora continuam abertas até 31 de maio de 2024, através do site www.caciopar.org.br. As candidatas devem enviar um relato escrito de sua trajetória pessoal e empresarial para o e-mail [email protected]. A verificação das inscrições e dos relatos será realizada por uma comissão especial entre 3 de junho e 13 de julho.

Parcerias

Representantes da Faciap Mulher se reuniram com o diretor técnico do Sebrae-PR, César Reinaldo Rissete, para discutir parcerias em eventos deste ano e planejamento para 2025. A presidente da Faciap Mulher, Paola Battistella, e Rissete conversaram sobre a colaboração com Cesar Giovani Colini, gerente Regional Sul do Sebrae, para o evento “Entre Elas”, que ocorrerá em Pato Branco de 28 a 30 de junho de 2024.

Novo programa

O acesso ao crédito é um dos principais desafios para os pequenos empreendedores, devido à dificuldade de garantias ou fiadores. Para resolver essa questão, o governo federal lançou o programa Acredita no final de abril. O programa dispensa a comprovação de garantias, contando com um Fundo Garantidor de Operações. Previsto para começar a operar em julho, o programa tem quatro etapas detalhadas no boletim Expresso MEI de maio, para que os empreendedores estejam atualizados e preparados para aderir ao empréstimo, se desejarem.

Socorro ao RS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar nesta semana um plano para socorrer grandes empresas impactadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O desenho da medida será submetido ao presidente Lula antes do anúncio. Já o ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, disse que estuda transferir recursos para famílias ou entidades que acolherem pessoas desabrigadas pelas enchentes no estado.