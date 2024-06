A compensação precisa ser no positivo e no negativo

“A necessidade de equilíbrio e de justiça compensatória não atua apenas num sentido positivo, mas também num sentido negativo. Ou seja, quando alguém do sistema me ataca, sem que eu possa me defender, ou quando reivindica algo para si que me prejudica ou que me magoa, sinto necessidade de buscar compensação.” (Bert Hellinger, Zweierlei Glück, p. 28)

A lei natural do equilíbrio de troca que opera nos relacionamentos sociais atua tanto no sentido positivo quanto no negativo. Assim, quando recebo algo que me agrada sou impelido a devolver algo semelhante. No entanto, a mesma coisa acontece quando alguém faz algo que me magoa ou faz sofrer. Neste caso, também sou impelido a devolver na mesma medida.

A dinâmica compensatória atua em nós naturalmente, isto é, de modo espontâneo. Frequentemente as crenças religiosas e o padrão valorativo e moral serve de freio para não agir na direção da compensação negativa e outras vezes para nos impelir na direção da compensação positiva.

As duas formas de compensação são necessárias, tanto a positiva quanto a negativa, a fim de alcançar o equilíbrio de troca nos relacionamentos. Contudo, ambas as dinâmicas exigem uma adequação de medida do que é devolvido.

Na compensação positiva devemos devolver um pouco mais do que recebemos e na compensação negativa um pouco menos do que aquilo que nos fez sofrer. Quando as crenças religiosas e o padrão valorativo moral nos impedem de fazer algo que faça a outra pessoa sentir o que ela nos fez sofrer, criamos um desequilíbrio na troca com todas as consequências prejudiciais que os desequilíbrios causam aos relacionamentos. (Dr. José Luiz Ames)

————

JOSÉ LUIZ AMES E ROSANA MARCELINO são consteladores familiares e terapeutas sistêmicos e conduzem a Amparar

Tem dúvidas ou comentários? Entra em contato pelo Whatsapp https://bit.ly/2FzW58R

Siga no Instagram ⬇️

https://instagram.com/amparar.terapias?igshid=ZDdkNTZiNTM=

Siga no YouTube⬇️

https://youtube.com/@amparar.terapias

Siga no Facebook⬇️

https://www.facebook.com/ampararterapias?mibextid=ZbWKwL