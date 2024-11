Vídeo mostra explosão em frente ao STF; uma pessoa morreu

A Esplanada dos Ministérios foi isolada como medida de segurança e o acesso de pedestres e veículos foi proibido. A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, esteve no local para acompanhar as ações das equipes de segurança.

As autoridades policiais e bombeiros foram acionadas imediatamente e estão trabalhando no local para investigar as causas das explosões. A perícia técnica também foi acionada para realizar os trabalhos de investigação.

Um incidente grave abalou a capital federal na noite de quarta-feira (13). Explosões foram ouvidas na Praça dos Três Poderes, por volta das 19h30, resultando na evacuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e na confirmação de uma morte , segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Veja o vídeo abaixo:

O Palácio do Planalto, localizado em frente ao STF, também teve sua segurança reforçada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se encontrava no local no momento do incidente.

As investigações estão em curso para determinar as circunstâncias que levaram às explosões e identificar os responsáveis. A Polícia Civil do Distrito Federal já iniciou as primeiras providências investigativas.

Via: SOT/Vídeo: CNN Brasil