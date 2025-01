Trump assume pela segunda vez presidência dos EUA e reafirma promessas de campanha

Suas declarações recentes sobre assumir o controle da Groenlândia e do Canal do Panamá geraram críticas. Já no plano doméstico, o novo governo promete vigilância às políticas migratórias. Operações em cidades como Chicago, Nova York e Miami foram planejadas para conter a imigração ilegal.

Governador em Foz O governador do Paraná, Ratinho Junior participa nesta terça-feira (21) da entrega das obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O investimento da CCR, concessionária que administra o terminal, foi de R$ 350 milhões. As novidades são a ampliação da pista de pousos e decolagens em 600 metros, e […]

Com uma reforma ministerial à vista, o presidente Lula da Silva (PT) reuniu sua equipe ministerial ontem (20) na Granja do Torto, em Brasília, marcando a primeira reunião do ano. O encontro ocorre em um momento sensível para o governo, que enfrenta desafios políticos, econômicos e sociais, além de pressões por mudanças no primeiro escalão […]

Quanto à imigração, Trump declarou emergência nacional na fronteira com o México e anunciou medidas rigorosas para conter a imigração ilegal. Prometeu o retorno da política “permaneça no México” e a deportação de milhões de imigrantes. Além disso, designou cartéis como organizações terroristas e reforçou o uso da lei federal contra redes criminosas.

No campo da energia, Trump decretou emergência energética nacional para expandir a produção de petróleo e gás, revogando medidas ambientalistas. Sua promessa é reduzir preços, reabastecer as reservas estratégicas e transformar os Estados Unidos em um exportador global de energia. Quanto à indústria automotiva, o presidente criticou o New Deal Verde e eliminou mandatos relacionados a veículos elétricos, argumentando que essas medidas prejudicavam a indústria automotiva americana.

Na área econômica, Trump anunciou a criação de um “serviço de receita externa” para tributar produtos estrangeiros e enriquecer os cofres nacionais. Defendeu o fortalecimento do “sonho americano” e prometeu um governo mais eficiente com a criação de um Departamento de Eficiência Governamental.

O tom do discurso e as medidas iniciais já indicaram o tom do segundo mandato de Trump. As mudanças prometidas, especialmente nas áreas de imigração e energia, devem intensificar debates dentro e fora do país.