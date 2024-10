Tribunal de Contas conclui o julgamento do contrato entre Prefeitura de Cascavel e BID

Cascavel – Encerrou ontem (10), o julgamento virtual pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Paraná) do processo 573150/18, que trata da Tomada de Contas Extraordinária das obras executadas pela Prefeitura de Cascavel com os recursos provenientes do empréstimo do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). O valor do contrato é de US$ 28,7 milhões.

Como informou o TCE-PR, por se tratar de um julgamento virtual, é necessário aguardar alguns dias para saber o resultado da votação, já que o ambiente virtual é restrito aos Conselheiros do Órgão de Contas e procuradores do Ministério Público de Contas.

O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná já havia emitido um parecer detalhado sobre a Tomada de Contas Extraordinária que investigou possíveis irregularidades em obras da Prefeitura de Cascavel. As obras em questão são parte do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) – PROCIDADES, financiado parcialmente pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). A auditoria, realizada pela Coordenadoria de Auditorias do TCE-PR, apontou diversas falhas no contrato, o que levou à abertura do processo de investigação.

Auditoria

De acordo com a auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditorias, a fiscalização teve como base a análise do exercício de 2017 e revelou uma série de problemas em obras que envolvem figuras públicas e empresas contratadas pelo Município. O relatório da auditoria destacou sobrepreço em contratos, fragilidade nas justificativas para aditivos e compensações indevidas em contratos de obras importantes, como o viaduto sobre a BR-277 e a reurbanização da Avenida Brasil.

De acordo com a equipe de fiscalização, os principais pontos críticos são: sobrepreço nos serviços relacionados a construção do viaduto sobre a BR-277. Itens como concreto apresentaram sobrepreço quando comparados com as tabelas oficiais do DER-PR e SINAPI. Apesar de o Tribunal já ter alertado para o problema em relatórios anteriores, a administração municipal não teria tomado as medidas corretivas, o que gerou um prejuízo estimado de R$ 159.582,18.

“Fragilidades”

Outro ponto levantado pela auditoria foram às fragilidades nas justificativas técnicas dos aditivos contratuais da obra de reurbanização da Avenida Brasil. O contrato original, no valor de R$ 41,2 milhões, sofreu acréscimos significativos, totalizando quase R$ 12,6 milhões no 5º Termo Aditivo.