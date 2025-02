TRF-4 adia julgamento e Paranhos ganha tempo antes de Ratinho trocar secretários

Cascavel - Em um movimento jurídico-político, o ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL), conseguiu adiar seu julgamento no TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) no momento mais conveniente possível. Coincidência ou estratégia dos advogados do ex-prefeito, o fato é que a decisão de retirar a apelação da pauta, ocorreu justamente às vésperas da aguardada reforma administrativa do Governo do Paraná, prevista para até 7 de março.

O julgamento da Apelação do ex-prefeito de Cascavel estava previsto para ser realizado em sessão virtual do TRF-4, com início previsto na quarta-feira (12) e seguiria até dia 19/02. No entanto, um pedido da defesa de Paranhos, para que o julgamento ocorresse de forma presencial e os advogados pudessem fazer sustentações orais, foi acatado pela desembargadora relatora do caso e foi adiado, sem nova data para ser realizado.

A manobra chama atenção pelo timing, já que Paranhos, que é um dos nomes cotados para assumir uma secretaria estratégica no governo Ratinho Júnior, e agora, conseguiu, ao menos por ora, evitar que um eventual revés judicial manchasse suas credenciais para a nova função.

Improbidade

O caso em questão diz respeito a uma condenação por improbidade administrativa, envolvendo a contratação, sem licitação, da ACADEF (Associação Canoense de Deficientes Físicos) pelo IPEM-PR (Instituto de Pesos e Medidas do Paraná). Paranhos, que à época ocupava um cargo de direção no órgão, foi condenado, junto com outros envolvidos, ao ressarcimento de R$ 1,86 milhão aos cofres públicos, além da perda dos direitos políticos por cinco anos, em primeira instância. No entanto, recorreu da decisão e sustou os efeitos imediatos da sentença, o que lhe permitir continuar disputando as eleições que o elegeram deputado estadual em dois mandatos e, posteriormente, a eleição e reeleição a prefeito .