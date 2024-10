Sessão Solene: Homenagem às instituições que apoiam pacientes oncológicos

A Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado estadual Alexandre Amaro (Republicanos), membro da Frente Parlamentar em Apoio às Comunidades Terapêuticas Cuidados e Prevenção às Drogas e da Frente Parlamentar Pró-Vida, promove na quinta-feira (10), no Plenário Deputado Waldemar Daros, a sessão solene em homenagem às instituições paranaenses que apoiam pacientes oncológicos.

O reconhecimento às instituições que fornecem medicamentos, próteses, fraldas, perucas, suplementos alimentares, atendimento psicológico, fisioterapêutico, nutricional e terapias alternativas, além de palestras e cursos de orientação sobre recursos e direitos para familiares e pacientes em tratamento do câncer, pretende divulgar e apoiar o trabalho destas entidades. Serão homenageados o Instituto Atitude na Cabeça, Projeto União Solidária, Embaixadoras do Bem e Ministério Princesas do Pai.

Idealizado por Valdirene Regina Cezar de Souza, o Ministério Princesas do Pai é uma ajuda mulheres que fazem o tratamento contra o câncer e pessoas com necessidades derivadas da luta contra o câncer oferecendo para quem precisa cadeiras de banho, cadeiras de rodas, andadores, cama hospitalar, fraldas, medicamentos, além de cursos de artesanato, cursos de design de sobrancelhas, cursos de maquiagem e curso de doces gourmet.

As Embaixadoras do Bem, idealizado por Tânia Gomez é um grupo de colaboradoras voluntárias comprometidas com a realização de atividades para beneficiar organizações, hospitais e comunidades carentes. A missão das Embaixadoras do Bem é realizar ações que promovam a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, como a entrega de kits com chinelos e produtos de higiene pessoal, além de peças de lã no inverno para pacientes hospitalizados em Curitiba. As Embaixadoras do Bem são ligadas aos Embaixadores da Paz, que integram uma rede global de líderes, presente em mais de 190 países.

O Projeto União Solidária presta serviços de assistência social às crianças e adolescentes (de 0 a 18 anos), portadores de doenças de oncologia e síndromes raras, em estado de vulnerabilidade social. Atende famílias indicadas por assistência social dos hospitais involuntariamente sem vínculo ou encaminhamento, somente visando a necessidade de receber assistência.