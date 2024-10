Semana Detox Digital Paraná promove conscientização sobre o uso saudável da tecnologia

O Paraná foi pioneiro no Brasil ao aderir ao Programa “Reconecte”, que abrange a campanha nacional “Detox Digital Brasil”. Com o objetivo de promover um equilíbrio saudável entre o mundo digital e o real, a semana incentiva práticas de bem-estar e conscientização sobre o tempo gasto nas telas.

A Semana Detox Digital Paraná, instituída por meio de uma lei estadual de autoria do deputado Cobra Repórter (PSD), é uma campanha anual que busca conscientizar e prevenir os impactos negativos do uso excessivo da internet e dos dispositivos digitais. O evento ocorre em torno do Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro.

– Estabeleça limites de tempo para o uso do celular, especialmente à noite;

– Evite fazer refeições na frente de telas;

– Silencie as notificações dos aplicativos;

– Reserve um momento diário para investir em si mesmo, sem distrações digitais.

A Semana Detox Digital Paraná é uma oportunidade para refletir sobre os hábitos digitais e adotar uma relação mais saudável com a tecnologia, promovendo o bem-estar físico, mental e social de todos os paranaenses.

Crianças

O deputado Cobra Repórter destaca ainda a importância de ficar atento ao uso de telas pelas crianças. Ele ressalta que, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a recomendação é evitar a exposição a telas para crianças menores de dois anos, a recomendação é evitar por completo a exposição a telas. Já crianças com idades entre dois e cinco anos, a indicação é limitar o tempo de telas ao máximo de uma hora por dia. Entre seis e dez anos, o tempo aumenta para duas horas diárias. Para os maiores, a orientação é de três horas por dia. Esses períodos diários sempre devem ser acompanhados por um adulto.

Entre os efeitos deletérios causados pelo abuso no uso do mundo digital, estão: dificuldades de aprendizagem, atrasos no desenvolvimento, dependência virtual, irritabilidade, problemas oculares, transtornos do sono e mais. Segundo a especialista, é indispensável também refletir sobre o porquê de crianças e adolescentes buscarem tanto refúgio no mundo digital.

