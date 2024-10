Segundo turno teve registro de 102 crimes eleitorais e 42 prisões

DIA DO MÉDICO Alep: Médicos do Paraná serão homenageados durante Sessão Solene

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza uma sessão solene em homenagem aos médicos do estado na próxima quarta-feira (30), às 19 horas, no Plenário Waldemar Daros. A iniciativa é do deputado Ney Leprevost (União), coordenador da Frente Parlamentar da Medicina, que destaca a importância desses profissionais para o bem-estar e a qualidade de vida da […]