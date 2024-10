Sangue novo: João Diego quer trazer o “legislativo comunitário” para Cascavel

Na sequência da série de entrevistas exclusivas do Jornal O Paraná com os vereadores eleitos pela primeira vez para o exercício do mandato em Cascavel, nesta edição a conversa é com o jornalista João Diego (Republicanos). O objetivo da série é aproximar os eleitores das propostas e trajetórias dos novos representantes da cidade. João Diego conquistou 2.269 votos nas eleições de 2024. Esta foi a segunda vez que disputou um cargo à Câmara de Cascavel. Diego falou o que espera da Câmara de Cascavel e de seu mandato.

O Paraná – Na eleição de 2020, quando você participou pela primeira vez, faltaram 84 votos para você se eleger. Naquela oportunidade, o Republicanos fez apenas um vereador. Nas eleições deste ano o partido conseguiu eleger quatro vereadores. Qual a sensação desta votação: dobrar o número de votos e estar vereador de Cascavel?

João Diego – Primeiramente é uma alegria poder fazer parte da história do nosso município, deixar nossa contribuição, deixar nossa marca. […] Em 2020 faltaram esses 84 votos para a eleição. Naquele primeiro momento, fiquei muito contente com a votação, mas pensei, será que a política é para mim? Será que eu devo continuar nessa caminhada? Agora, conversando com os amigos, compartilhando com a família esse pensamento, tomamos a decisão que tentaríamos mais uma vez.

Alguns especialistas de política falavam: João, a tendência natural de uma pessoa que sai de uma votação é de uma eleição para outra aumentar 30%. Isso é um crescimento natural de alguém que faz uma campanha boa. Eu pensava: não, mas 30% não é o suficiente pra me deixar entre os eleitos do Republicanos; então a gente vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que levar muito mais a nossa mensagem. E, comparado à outra campanha, a gente se programou com mais antecedência, lançamos a pré-campanha seis meses antes, nós conversamos com mais amigos, mobilizei mais ouvintes, pessoas que me acompanham no rádio, e o resultado foi extremamente positivo. A gente conseguiu dobrar a votação de uma eleição para outra, superando as expectativas até dos mais otimistas.

O Paraná – Por qual motivo você entrou na política em 2020? E por qual motivo você desejou seguir?

João Diego – Eu vim lá da Região Norte. Durante toda a minha vida eu morei lá na Região Norte. Mas desde pequeno meu pai e minha mãe sempre foram envolvidos com campanhas políticas, sempre foram envolvidos nesse processo eleitoral e eu sempre gostei muito disso. E eu percebi que nos períodos de eleição, a Região Norte era a região mais visitada em Cascavel. Tinha candidatos, vereador, deputado, enfim, no período de campanha eles desciam para a Região Norte. Depois passava quatro anos e você nunca mais via a pessoa por lá. Então sempre foi um local que o meio político sempre visitou muito em busca dos votos, mas nem sempre a região teve a atenção necessária das autoridades. […] Então, o primeiro momento foi pra ser uma voz dessa região, de onde eu vim. Eu sempre estudei em escola pública, em colégio público, só a minha faculdade, o ensino superior, acabei daí fazendo na Univel. Então sempre usei do serviço público, sistema de saúde. […] E para que eu pudesse deixar minha marca ou fazer algo a mais, não só pela região norte, mas para todos que me acompanham no rádio eu precisava dar um passo a mais. E a política é um caminho.

O Paraná – Você pretende ser um vereador da região norte?

João Diego – Eu procuro falar que eu vou fazer um legislativo comunitário. Já existe muito esse termo em outras cidades, Cascavel é até uma novidade, e é entender a necessidade de cada bairro e trabalhar em cima daquela necessidade. Se eu for hoje no Maria Luíza, a necessidade é uma, diferente do Santa Cruz. A necessidade do Floresta é outra, diferente da região central. Então, o legislador primeiro, ele é um vereador da cidade de Cascavel, ele tem que atuar para a cidade, para o interior. Eu recebi 384 votos no Floresta e Clarito, outros quase 1.900 votos foram espalhados pela cidade de Cascavel. Então seria injusto da minha parte priorizar apenas a região norte e deixar tantos outros bairros ou comunidades do interior desamparadas.

O Paraná – No período de 2020 a 2024, você chegou a assumir um tempo como suplente no Legislativo de Cascavel. Você acredita que essa experiência junto com a comunicação tende a facilitar a sua vida a partir de 2025?

João Diego – Foi um período muito curto, né? Eu assumi lá a Câmara por um mês, em setembro de 2022. Foi um período para que eu entendesse melhor o contexto, os bastidores da política, para que eu acompanhasse os bastidores ali do Plenarinho, para que eu acompanhasse como é para protocolar um projeto, uma indicação, as indicações que os vereadores têm à disposição, para que eu entendesse o funcionamento da Casa. Eu acredito que agora, por mais que é uma primeira eleição, chego com certo conhecimento básico desse mês que estive lá.