Renato Silva já gastou mais do que os outros candidatos juntos na campanha

Cascavel – Na ultima sexta-feira (13), foi encerrado o prazo para que partidos políticos e candidatos apresentassem as contas parciais da campanha à Justiça Eleitoral. A prestação deveria conter informações sobre as movimentações financeiras e estimáveis efetuadas até 8 de setembro, bem como a identificação de doadores e fornecedores, além do detalhamento das receitas e despesas da campanha.

Faltando menos de 20 dias para o primeiro turno das eleições de Cascavel, a reportagem do jornal O Paraná apurou junto aos dados publicados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os números da prestação de contas dos candidatos a prefeito de Cascavel. Os números divulgados revelam uma grande diferença na arrecadação e nos gastos de cada campanha. Segundo o TSE, cada candidato prefeito de Cascavel poderá gastar, no primeiro turno das eleições, um limite de R$ 1.979.047,30.

Portanto, o levantamento aponta que o candidato Renato Silva (PL), lidera tanto em arrecadação quanto em despesas, destacando-se como o candidato que mais gastou na corrida eleitoral, até agora.

Quase no limite

Renato Silva desponta como o maior gastador nas eleições de 2024, em Cascavel. Até o momento, segundo os dados do TSE, Renato já tem somado R$ 1.804.010,01 em gastos e despesas contratadas, ou seja, quase o limite máximo do total de gastos estimado pelo TSE. Além disso, desses R$ 1.804.010,01, já foram pagos R$ 1.119.150,89.

Entre as principais contratações de Renato Silva, destaque para a contratação de serviços prestados por terceiros, que totalizaram R$ 729.175,00, e despesas advocatícias, que chegam a R$ 495.000,00. Somente para a empresa Gerez Branging LTDA, de publicidade, com sede em Maceió, Alagoas e com filial em Curitiba, a campanha de Renato Silva desembolsou R$ 600.000,00. Isso faz de Renato o candidato que mais gastou até o momento, em comparação com seus adversários.

Quanto à arrecadação, o candidato já acumulou um total de R$ 1.168.800,00 em recursos recebidos. A maior parte desses recursos veio de doações do Diretório Nacional do PL, que injetou R$ 1 milhão na sua campanha. Além disso, outros doadores, como Viviane da Silva, Lucas Renato da Silva e Dayane Cristina da Silva, filhos do candidato, contribuíram com R$ 50 mil cada.

Até agora, Renato Silva gastou mais que os outros três candidatos juntos: Edgar Bueno R$ 263.297,28; Marcio Pacheco R$ 776.689,27; e Professora Liliam R$ 342.801,66, que juntos, totalizaram uma despesa de R$ 1.382.788,21, contra R$ 1.804.010,01 de Silva.

Edgar Bueno

O candidato Edgar Bueno (PSDB), ex-prefeito de Cascavel, lidera em termos de arrecadação. Sua campanha recebeu R$ 2.068.080,00, sendo a maior parte proveniente de doações partidárias, com a Direção Nacional do PSDB contribuindo com R$ 1.200.000,00. Outros R$ 841.080,00 vieram do União Brasil. Inclusive, a expressiva arrecadação já está acima do limite de gastos da campanha, que é R$ 1.979.047,30.

Apesar de ser a campanha que mais arrecadou, a campanha de Bueno foi a que menos gastou até o momento. As despesas contratadas totalizam R$ 263.297,28, com destaque para pesquisas eleitorais R$ 90.000,00 e impulsionamento de conteúdos digitais: R$ 60.000,00. O total de despesas pagas foi de R$ 118.000,28.

Marcio Pacheco

Já o candidato Marcio Pacheco (PP), arrecadou R$ 455.750,00, sendo R$ 200.000,00 provenientes da Direção Estadual dos Progressistas e outros R$ 59.000,00 de doações individuais.

Marcio Pacheco já registrou R$ 776.689,27 no total de despesas contratadas, com a maior parte destinada a serviços prestados por terceiros e atividades de rua. Apesar do total de gastos estarem acima do valore arrecadado, Pacheco registrou R$ 53.250,01 no total de despesas pagas.

Professora Liliam

A candidata Professora Liliam, arrecadou R$ 1.462.000,00, sendo quase a totalidade do montante, R$ 1.460,000,00 proveniente de doações partidárias do PT, partido ao qual é filiada. Suas despesas contratadas totalizam R$ 342.801,66, com gastos focados em publicidade impressa e serviços de campanha.

Até o momento, a candidata registrou R$ 342.801,66 no total de despesas pagas.