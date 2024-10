Reeleitos e não eleitos fazem reflexões e ainda têm orçamento na pauta

No grande expediente, os vereadores reeleitos aproveitaram a tribuna para expressar sua gratidão. Edson Souza, um dos mais votados, agradeceu pelos 3.040 votos, destacando o apoio da família, da equipe e dos candidatos a vereadores do MDB que integraram sua chapa. O mesmo tom foi adotado por Valdecir Alcantara, que expressou solidariedade aos colegas que não tiveram êxito nas urnas, além de parabenizar os eleitos.

O vereador mais votado nas eleições de 2024, Tiago Almeida, agradeceu aos 4.234 votos recebidos nas urnas, fruto do trabalho realizado, além de fazer uma reflexão sobre seu atual mandato que conquistou em 2020 com 1.535 votos. “Desde que entrei nesta casa o meu propósito foi trabalhar e servir a população; e o resultado veio”.

Espínola desejou um bom restante de mandato aos vereadores que permanecem na Casa até o fim deste ano e lembrou do compromisso com a votação do orçamento e “dialogarmos com retidão e fazer o melhor pela cidade de Cascavel”.

A Câmara de Cascavel retomou ontem (7) as sessões plenárias após as eleições municipais de 2024. O retorno foi marcado por discursos de vereadores que obtiveram êxito nas urnas e daqueles que, apesar de não conseguirem a reeleição, se manifestaram em tom de agradecimento e reflexão. O presidente da Câmara, vereador Alécio Espínola que foi um dos parlamentares que conseguiram a reeleição, abriu a sessão destacando a importância do trabalho dos parlamentares e parabenizando tanto os reeleitos quanto os novos eleitos.

Os deputados estaduais retomaram as sessões plenárias na Assembleia Legislativa do Paraná. A repercussão das eleições municipais em todo o Brasil para a escolha de prefeitos e vereadores foi a tônica dos discursos nesta segunda-feira (7). As atividades no Plenário Waldemar Daros foram reabertas após uma reforma geral para recuperação de toda a parte elétrica […]

Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), convocou sessão no plenário da Casa para esta terça-feira (8). É a primeira sessão após o primeiro turno das eleições municipais, que ocorreu nesse domingo (6). Entre as pautas, um dos destaques é a regulamentação dos jogos e apostas online, mais conhecidas como bets. […]

Não reeleitos

Para os que não conseguiram a reeleição, o sentimento também foi de gratidão e reflexão. Josias de Souza parabenizou Edson Souza e afirmou sair do mandato “de cabeça erguida”, enquanto Josué de Souza lamentou o resultado, mas disse estar disposto a continuar trabalhando em prol do grupo político do MDB.

Nei Haveroth, outro que não conseguiu se reeleger, se solidarizou com os colegas na mesma situação e afirmou estar com a “consciência tranquila” em relação ao trabalho desempenhado.

Professora Liliam, que também é vereadora e disputou a prefeitura de Cascavel, se manifestou durante a sessão, destacando o papel da Câmara na fiscalização da nova gestão. Liliam ressaltou que o PT continuará ampliando o debate em Cascavel, reforçando as pautas da sigla, e agradeceu pelo apoio recebido durante sua campanha.

Novos vereadores

A sessão de retomada das atividades também contou com a presença de alguns dos novos vereadores eleitos no domingo (6), que estiveram na Câmara para acompanhar a sessão ordinária. Eles foram recebidos pelo presidente da Casa, Alécio Espínola, e pelos futuros colegas, em um clima de “boas-vindas”.

Falta de credibilidade ou de compromisso?

Beth Leal, que também não se reelegeu, destacou a importância do apoio que recebeu e lamentou a alta abstenção nas urnas, com quase 60 mil eleitores ausentes no domingo. “Fico muito triste com os quase 60 mil eleitores que não foram às urnas. As abstenções em Cascavel continuam muito grande. Qual é o problema? Falta de credibilidade da população da classe política? Falta de interesse e compromisso do eleitor? Precisamos analisar esta situação também”, disse a vereadora, destacando que este números de abstenções “poderia, inclusive, ter mudado o resultado desta eleição em muitos aspectos”.