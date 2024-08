Ratinho Junior tem avaliação positiva de 61% em Curitiba, o dobro de Lula

O governador do Paraná, Ratinho Junior, registra uma aprovação de 61% entre os eleitores de Curitiba, o que representa o dobro da avaliação positiva do presidente Lula na capital paranaense, que conta com apenas 31% de eleitores satisfeitos. Esses números são parte dos dados divulgados pela pesquisa Atlas nesta quarta-feira (28).

A aprovação do governador destaca-se especialmente entre os evangélicos, com 89,2% de aprovação, e entre os católicos, com 62%. Entre aqueles com ensino fundamental completo, a avaliação positiva de Ratinho Junior atinge impressionantes 94,7%. Em termos etários, os jovens de 16 a 24 anos são os que mais aprovam sua gestão, com 74,7%, seguidos pelos idosos de 60 a 100 anos, com 68,1%.

Comparativamente, Lula enfrenta uma desaprovação significativa em Curitiba, com 82,6% entre os jovens, 92,2% entre os evangélicos e 64,5% entre os católicos.

Além disso, quando questionados sobre a qualidade da administração, 51% dos curitibanos consideram o governo de Ratinho Junior como “ótimo” ou “bom”, contrastando com apenas 22% que têm a mesma opinião sobre a administração federal. Os índices mais altos de aprovação do governador também se mantêm entre os jovens (66,2%), evangélicos (65,5%), católicos (55,8%) e pessoas com ensino fundamental completo (87,2%).

A pesquisa da Atlas entrevistou 1.209 eleitores em Curitiba entre os dias 22 e 27 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Crédito: Divulgação