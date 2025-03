R$ 1,2 bilhão: Ratinho Jr anuncia maior investimento da história da saúde do PR

Paraná - O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou quinta-feira (13), durante o evento Saúde em Movimento, em Foz do Iguaçu, a liberação de R$ 1,2 bilhão para a saúde pública do Estado. Trata-se do maior investimento já realizado na área pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, contemplando desde repasses diretos aos municípios até a ampliação de programas, novas obras e cirurgias eletivas.

“Nós estamos falando do maior pacote da história, chegando a quase R$ 1,2 bilhão para 2025 e que será distribuído aos 399 municípios do Estado. Hoje o Paraná tem uma grande parceria com as Santas Casas, hospitais filantrópicos, hospitais privados que atendem o SUS, além das nossas unidades próprias, então são recursos importantes que irão beneficiar toda a população paranaense”, afirmou o governador.