PT e PL juntos outra vez contra Sergio Moro, agora no “tribunal de Xandão”

Curitiba – O PL (Partido Liberal) do ex-presidente Jair Bolsonaro e a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) do presidente Lula são rivais desde antes das eleições de 2022. Inclusive, os dois partidos estão proibidos de coligar nas eleições municipais de 2024. No entanto, recentemente, as duas siglas se “uniram” por um objetivo em comum, que foi a propositura das ações que buscavam a cassação do mandato do senador e ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro (União Brasil).

A cassação não veio no TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral) como era esperada e, agora, as duas siglas voltam a se unir em busca da cassação do mandato de Sergio Moro, mas dessa vez, no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ainda sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes. Os dois partidos apresentaram recursos ao TSE contra a decisão do TRE-PR que absolveu Moro.

As legendas acusam Moro de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação em sua pré-campanha nas eleições de 2022. Em seu recurso, o PL defende a aplicação do mesmo entendimento que prevaleceu no TSE, em 2019, no julgamento de cassação do mandato da ex-senadora Selma Arruda (Podemos) — conhecida nas urnas como Juíza Selma, por ser magistrada aposentada.