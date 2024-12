Proposta visa melhorar assistência às pessoas alérgicas nas redes de saúde e educação

NOVA EQUIPE Renato Silva anuncia Coronel Lee para a Secretaria de Segurança Pública

CASCAVEL – O prefeito eleito de Cascavel, Renato Silva, anunciou hoje a nomeação do Coronel Lee para a Secretaria de Segurança Pública. Coronel Lee é um profissional com ampla experiência na área de segurança pública. Sua nomeação tem como objetivo fortalecer as estratégias de segurança do município, garantindo um ambiente mais seguro para a população. […]