Projeto de lei quer instituir o "Dia dos Atletas Olímpicos" no Paraná

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou, nesta quinta-feira (15), um projeto de lei, na Assembleia Legislativa, para o Paraná dar um passo importante no reconhecimento e promoção do esporte: trata-se do projeto de lei que institui o “Dia dos Atletas Olímpicos do Paraná”. A proposta é que seja celebrado anualmente em 23 de junho, coincidentemente com o Dia Olímpico, reconhecido internacionalmente pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

“O projeto de lei tem como objetivo homenagear atletas paranaenses que participaram de edições dos Jogos Olímpicos, tanto os nascidos no estado quanto os que aqui se radicaram. A iniciativa busca, além de honrar esses esportistas, promover o fortalecimento da cultura esportiva e estimular novas gerações de atletas”, explicou o deputado estadual Cobra Repórter.

De acordo com o projeto de lei, o “Dia dos Atletas Olímpicos do Paraná” será marcado por diversas atividades, entre elas cerimônias de homenagem, seminários com a participação de atletas e especialistas, e competições comunitárias. Outro ponto de destaque é a implementação de programas de mentoria, nos quais atletas olímpicos poderão atuar como mentores de jovens promessas, oferecendo apoio técnico e psicológico.

A legislação também visa promover campanhas de conscientização sobre os valores olímpicos, como respeito, amizade e excelência, conectando esses princípios com temas sociais, como a inclusão, a igualdade e o desenvolvimento sustentável. Segundo o texto, essas campanhas terão como foco o fortalecimento da democracia e a valorização da diversidade em suas várias formas.

O novo “Dia dos Atletas Olímpicos do Paraná” será incorporado ao Calendário Oficial de Datas e Eventos do Estado. Além disso, o projeto de lei prevê a possibilidade de parcerias entre o poder público e entidades privadas, ONGs, instituições de ensino e clubes esportivos para a realização de atividades e eventos relacionados à data.

“Com essa iniciativa, o Paraná reforça seu compromisso com a valorização do esporte e o desenvolvimento de talentos, ao mesmo tempo em que oferece um tributo àqueles que já levaram o nome do estado às arenas olímpicas do mundo”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter.

Fonte: ALEP