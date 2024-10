Programa Tampinha Paraná entrega milhares de unidades plásticas ao Asilo São Vicente de Paulo

Em uma nova doação, na manhã desta sexta-feira (04), o Programa Tampinha Paraná destinou milhares de tampinhas plásticas arrecadas pelo Legislativo Paranaense ao Asilo São Vicente de Paulo, em Curitiba. O ato contou também com a colaboração da Associação dos Servidores Públicos do Paraná (ASPP), que levou sua arrecadação do material.

“Hoje trouxemos oito coletores cheios, milhares de tampinhas que, além de ser um ato de solidariedade, demonstra o compromisso com a sustentabilidade”, afirmou a presidente do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia Legislativa, Rose Traiano. “São milhares de tampinhas que saem do meio ambiente, muitas vezes de um descarte errado, e fazem algo muito positivo a quem precisa”, disse.

A opinião é compartilhada pelo diretor do Asilo São Vicente de Paulo, padre José Aparecido. “As pessoas estão tendo a compreensão de uma campanha pelo meio ambiente e social”, explicou. Segundo ele, a população se envolve por entender todos os pontos do programa, desde a coleta, recolhimento e destinação a entidades que atendem idosos e pessoas em vulnerabilidade.

Para o diretor de marketing da ASPP, Carlos Alberto do Rosário, a parceria é fundamental. “Para nós, um dos pioneiros com a Assembleia Legislativa no programa, é uma satisfação ver o resultado, a finalidade, as pessoas engajadas com a solidariedade e fazendo o bem ao próximo”, afirmou.

Destinação

As tampinhas plásticas arrecadadas pelo programa em todo Paraná são doadas a entidades de assistência social. No caso do Asilo São Vicente de Paulo, elas são revertidas em fraldas geriátricas já que a demanda é muito grande.