Um morto e dois gravemente feridos em capotamento na BR-163

De acordo com as primeiras informações, o carro um Renault Clio com placas de Toledo seguia no sentido Cascavel – Toledo quando o motorista perdeu o controle da direção, ocasionando o capotamento. No veículo, estavam três ocupantes: dois homens e uma mulher.

Equipes de resgate do Siate, do Samu e um caminhão ABTR (Auto Bomba Tanque e Resgate) do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. O condutor do veículo ficou inconsciente no momento do acidente, e os socorristas realizaram manobras de reanimação, mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os outros dois ocupantes do carro que seria mãe e filho, receberam atendimento no local e foram encaminhados para uma unidade hospitalar. A identidade das vítimas não foi divulgada.