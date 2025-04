Informe da Redação

Ratinho na Paulista

Foto: Reprodução

Brasil - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) esteve na manifestação da Avenida Paulista, em São Paulo, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, em favor da anistia aos condenados pelo atos de 8 de janeiro — que resultou numa quebradeira da sede dos três poderes, em Brasília. A presença do governador do Paraná na manifestação pode ter relação direta com a recente visita do ex-presidente ao Paraná, mais precisamente com a conversa que os dois tiveram a sós, afinal, Ratinho Junior nunca havia participado das manifestações promovidas por Bolsonaro. Na foto, os governadores Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Tarcísio de Freitas.

Cenário 2026

Segundo a boa imprensa da Capital, o assunto predominante foi o cenário político eleitoral para 2026, mas nenhuma conversa definitiva entre Bolsonaro e Ratinho Junior. Não teve nenhum aceno de apoio à pré-candidatura presencial de Ratinho Junior. Pelo contrário, Bolsonaro reafirmou que o candidato ao Palácio do Planalto no ano que vem, embora precise reverter a inelegibilidade declarada pelo TSE.

Viagem internacional

Após o ato na Avenida Paulista, o governador Ratinho Junior viajou aos Estados Unidos, liderando uma viagem internacional do Governo do Paraná. A agenda inclui reuniões com empresários, visita a fabricantes globais de equipamentos para a segurança pública. As agendas serão em Phoenix, Washington, Orlando, Las Vegas e Miami. A primeira agenda é em Las Vegas, no estado de Nevada, nessa terça0feira (8).

Teto de gastos

A maioria dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) votou por excluir do teto de gastos do novo arcabouço fiscal as receitas próprias dos tribunais e demais órgãos do Judiciário. A corrente majoritária entendeu que o gasto feito com essas receitas não está sujeito a limitações se o dinheiro for aplicado no custeio dos serviços das atividades específicas do Poder Judiciário.