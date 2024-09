Voo da Gol com destino a Cascavel retorna para São Paulo

HOMENAGEM

Dia do Gaúcho: “As muitas águas não apagam a tradição”

Pronuncie a palavra Cas-ca-vel colocando a língua entre os dentes superiores da frente para pronunciar a letra ‘L’. Pronto. ‘Se tu lembrou’ de um povo que fala assim, costumeiramente, está pronto para seguir lendo a matéria especial do Hoje Express deste 20 de setembro: Dia do Gaúcho. Além do sotaque típico, do uso do pronome […]