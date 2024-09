Avião da Gol sobrevoa Cascavel e após 44 minutos consegue pousar

Em Toledo

Festa Nacional do Porco no Rolete deve atrair 30 mil pessoas

Curitiba – O turismo gastronômico do Paraná fica movimentado em setembro, com programações e atrativos em diferentes regiões do Estado. Até o fim do mês, cinco eventos que integram o calendário da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná, órgão voltado à promoção do setor, exaltam a culinária paranaense, conquistando os turistas pelo paladar, olfato […]