Inscrições do concurso para o Tribunal de Justiça do Paraná acabam nesta quinta

Cascavel - As inscrições do Concurso Público de Técnico Judiciário do TJPR (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) serão encerradas às 14h (horário de Brasília/DF) do dia 10 de julho de 2025. O pagamento da taxa de inscrição ainda poderá ser feito até as 17h do dia seguinte, sexta-feira, 11. Para se inscrever, bastar ter formação completa no Ensino Médio.

São 60 vagas e o cargo oferece remuneração inicial bruta de R$ 9.251, já incluindo o vale-alimentação, além de vagas reservadas às PcD (pessoas com deficiência), negros e indígenas.

O Técnico Judiciário realiza atividades técnicas e administrativas no Tribunal de Justiça, sob a supervisão do Fórum e irá atuar em uma jornada de 35 horas semanais. Os aprovados deverão ser lotados em umas das dez unidades regionais do TJPR distribuídas pelo estado, incluindo próximos de divisas com os estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

É uma bela carreira pública com futuro promissor. Para o profissional com ensino médio ou outra formação que flerta com o trabalho jurídico e administrativo, eis a grande chance. Mas o tempo está acabando. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto AOCP, organizadora do certame, pelo endereço eletrônico: www.institutoaocp.org.br.