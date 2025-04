Colégios do programa Parceiro da Escola começam a receber uniformes

Paraná - Os novos uniformes do Parceiro da Escola começaram a ser entregues nas unidades com cogestão. Essa era uma das contrapartidas obrigatórias do programa, assim como nos Colégios Cívico-Militares. São 82 escolas estaduais geridas pelos diretores do Estado em parceria com Apogeu, Tom Educação e Impulso. A previsão é de concluir as entregas até 7 de maio.

No Colégio Estadual Unidade Pólo, em Maringá, a iniciativa já garante um senso de identidade com a instituição e facilita a rotina das famílias. Os alunos receberam três camisetas, duas calças, uma bermuda e um moletom.

Para o diretor, Everton Henrique Faria, a novidade está trazendo impactos positivos tanto para a organização quanto para a segurança dos estudantes. “Estamos muito felizes com a chegada do novo uniforme. A parceria tem garantido um mecanismo de identidade da nossa escola. E quando falamos de uniforme estamos também falando de segurança. Essas ferramentas permitem que nosso aluno entenda a importância de estar dentro do ambiente de sala de aula, com identidade visual e mais segurança“, destaca.

A diretora auxiliar Cristiane Aparecida Vicente também ressaltou a relevância da padronização para os alunos e suas famílias. “O uniforme escolar é muito importante porque identifica o aluno e a escola que ele pertence. Também para os pais é uma economia, pois eles recebem o uniforme de forma gratuita”, disse.

ALUNOS

Os alunos também aprovaram a novidade. “Agora os uniformes da escola são muito mais confortáveis e bonitos”, disse a estudante Tayse Camilli Ribeiro Barbosa, do 1º ano do Ensino Médio. Anna Cecília Soprano Oliveira, do 3º ano do Ensino Médio, destacou o sentimento de pertencimento. “Com o novo uniforme a gente se sente mais parte da escola”.

Ao longo do mês, as demais instituições de ensino também receberão seus kits de uniforme. Não há um padrão. Cada escola tem uma identidade visual com as suas cores e seu brasão.