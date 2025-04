Ratinho Jr recepciona Bolsonaro para almoço e “diálogo”

O governador do Paraná, Ratinho Junior recebeu o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio Iguaçu, sexta-feira (4), em Curitiba. Durante o encontro, seguido de um almoço na sede do Executivo Estadual, Ratinho Junior mostrou a Bolsonaro um panorama das obras e investimentos em andamento no Paraná, falou sobre as iniciativas da rede estadual de educação e na segurança pública, com aquisição de equipamentos mais modernos para atuação nas fronteiras, e apresentou um panorama das ações executadas em parceria com o Governo Federal durante a Gestão Bolsonaro.

Entre as obras destacadas por Ratinho Junior estão a construção da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu, já concluída; a nova Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, que está em obras avançadas e que ligará a nova ponte à BR-277; e a pavimentação da Estrada da Boiadeira, entre Icaraíma e Umuarama, no Noroeste, com novo ramal de ligação na região. O governador também apresentou um panorama dos colégios cívico-militares e diversos outros temas trabalhados e iniciados na gestão do ex-presidente.

