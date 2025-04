Após fuga, tentativa de homicídio e dano qualificado, PRF prende estudante de medicina

SEDE ALVORADA

Um morto e dois gravemente feridos em capotamento na BR-163

Santa Terezinha de Itaipu - Um grave acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde deste domingo (30) na rodovia BR-163, pouco depois do distrito de Sede Alvorada, envolvendo um veículo que capotou e parou na pista contrária. De acordo com as primeiras informações, o carro um Renault Clio com placas de Toledo seguia […]