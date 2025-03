Após cometer assassinato brutal, morador de rua morre em confronto com policiais

Cascavel - Luiz Lourenço, 35 anos, caminhava nas proximidades do Parque Vitória, no Bairro Cancelli, nas primeiras horas da manhã de ontem (25), quando foi perseguido e brutalmente assassinado por um morador de rua que o agrediu com um tubo de concreto até a morte. Imagens das câmeras de monitoramento de empresas próximas chocaram a cidade devido à brutalidade, ainda mais pelos apelos de “Luizinho”, como era conhecido, tentando dialogar com o agressor para evitar a tragédia.

A situação “inflama” ainda mais o problema crônico da cidade que convive com grande quantidade de moradores de rua que ameaçam, assustam e intimidam os cascavelenses reivindicam mais segurança insistentemente. No caso de Luiz, a mulher que estava com o autor do crime, detida minutos após o ocorrido, relatou à polícia que o parceiro dela entendeu que a vítima teria “mexido com ela” e, por isso, foi morto.

Confronto

O homicida fugiu do local do crime, mas poucas horas depois a Polícia Militar, com apoio do Falcão, Guarda Municipal e a Policia Civil, ele foi localizado no meio de uma mata na Rua 13 de Maio, já próximo a BR-163. Ao ser abordado, o criminoso tentou agredir um policial civil com uma tesoura de jardinagem e acabou sendo morto no local. À tarde, ele foi identificado como sendo é Ivanildo dos Santos, 44 anos, natural de São Lourenço do Oeste (SC), e que vivia há anos nas ruas de Cascavel usando drogas e cometendo crimes.

“Olha como eles são perigosos e qualquer coisa vira arma na mão dessas pessoas, muitas vezes usuários de drogas. Então, um cano com concreto e ferro acabou virando uma arma mortal. Um pedaço, metade de uma tesoura poderia ter tirado mais de uma vida. Então, é algo que a gente tem que pensar, discutindo no Brasil essas situações que tanto afetam a sociedade de pessoas que estão, às vezes, aparentemente numa situação de vulnerabilidade de rua, mas estão praticando crimes por droga”, disse o Coronel Cícero Tenório, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, ao falar com a imprensa sobre o caso.

O delegado de Homicídios de Cascavel, Fabiano Moza, disse apenas que o crime está sendo investigado para elucidar a real motivação, já que a mulher que estava com o autor do homicídio estava sob o efeito de drogas ao ser detida.

Operação Resgate

A morte violeta de Luiz Lourenço chama ainda mais a atenção de toda a sociedade para o problema que há tempos mobiliza as forças de segurança, porém, a situação da manhã de ontem saiu mais uma vez do controle, já que não é o primeiro caso de agressões patrocinadas por moradores de rua. Na tentativa de coibir situações desta natureza, uma ação mais intensa foi realizada entre os dias 6 e 12 de março. A “Operação Resgate” teve como objetivo de oferecer à população em situação de rua, verificar a situação destas pessoas – inclusive criminal, sendo realizadas mais de 500 abordagens.