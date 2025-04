Após manifestação, Motta segue “resistente”, mas já admite “exageros” do STF

Brasil - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a pacificação nacional para enfrentar a radicalização política no país. Segundo ele, a pauta da anistia aos acusados do “8 de janeiro” é uma manifestação válida. Entretanto, para ele, não é se distanciando das instituições que o Brasil vai encontrar a saída para esses problemas.

Motta afirmou que é preciso sensibilidade para corrigir algum exagero que esteja acontecendo em relação às penas dos envolvidos na depredação das sedes dos três Poderes, em 8 de janeiro. E também defendeu responsabilidade para não aumentar a crise institucional.

“Não vamos ficar restritos a um só tema, vamos levar essa decisão ao Colégio de Líderes, vamos conversar com o Senado e com os Poderes Judiciário e Executivo, para que uma solução de pacificação possa ser dada. Aumentando uma crise, não vamos resolver esses problemas, não embarcaremos nisso”, afirmou durante evento na Associação Comercial de São Paulo, ontem (7). O presidente ressaltou que a obstrução regimental do PL é legítima, mas há outras pautas que interessam ao país. “Vamos tratar as pautas dos outros partidos, não podemos ficar uma Casa de uma pauta só”, disse.

Pressão

Com forte pressão da oposição a Lula na Câmara e das ruas, Motta argumentou que defende a redução de penas para os acusados dos atos de 8 de janeiro de 2023, mas vê riscos do PL aumentar a “crise institucional”. “Eu defendo dois pontos. Primeiro, a sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição. Acho que essa sensibilidade é necessária, toca a todos nós. E [também defendo] a responsabilidade de poder, na solução desse problema, que é sensível e é justo, para nós não aumentarmos uma crise institucional que nós estamos vivendo”, disse.

Sem utilizar abertamente o termo anistia, ele defendeu o diálogo entre Câmara e Senado Federal, além do Judiciário e Executivo para que uma “solução de pacificação possa ser feita”. “Não é distanciando as instituições que nós vamos encontrar a saída para esse momento delicado e difícil que o Brasil enfrenta. Por isso conduzirei esse tema com a serenidade que ele requer […] Não contem com esse presidente para aumentar uma crise institucional e para agravar uma situação no país que já não é tão boa”, disse.