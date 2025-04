Ratinho Jr autoriza promoções e progressões a 51 mil servidores

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta sexta-feira (4) novas promoções e progressões de carreiras para 51.267 servidores estaduais de diversos quadros do Poder Executivo. O impacto financeiro estimado é de R$ 276,3 milhões ao ano. A concessão de promoções e progressões será para os servidores que cumprem os requisitos no exercício de 2025 e de anos anteriores.

Serão beneficiados pela medida os Quadros Próprios da Agepar (QPA), de Bombeiro Militar (BM), de Auditor Fiscal (CRE), do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), das Instituições de Ensino Superior (IEES), de Procuradores (PGE), da Polícia Militar (PM), dos Funcionários da Educação Básica (QFEB), da Adapar (QPDA), do Detran (QPDE), do IDR-Paraná (QPIDR), do Magistério (QPM), da Polícia Civil (QPPC), do Poder Executivo (QPPE), dos Peritos Oficiais (QPPO), da Polícia Penal (QPPP), de Servidores da Secretaria da Saúde (QPSS), além de celetistas.

Entre os critérios estabelecidos para a concessão de promoções ou progressões estão a aquisição de estabilidade, merecimento (baseado no desempenho do servidor), capacitação, escolaridade ou titulação (com base na capacitação acadêmica​).

“É mais um passo na valorização dos nossos servidores públicos estaduais, fruto do planejamento do Estado e de um esforço conjunto entre as diversas pastas”, afirmou Ratinho Junior. “Conseguimos cortar gastos ao longo da nossa gestão, o que possibilitou realizarmos investimentos recordes em diversas áreas e tirar grandes obras do papel. Agora, estamos dando mais um passo em benefício dos nossos servidores, com promoções e progressões de carreiras.”