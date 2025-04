TRAGÉDIA NA RODOVIA

Caminhão carregado com combustível tomba na BR-101 em Palhoça-SC

Um caminhão-tanque carregado de combustível tombou e explodiu no início da tarde deste domingo (6), na BR 101, no Morro dos Cavalos, em Santa Catarina. O acidente ocorreu no sentido norte, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas. O acidente resultou em uma explosão que rapidamente incendiou a rodovia, atingindo […]