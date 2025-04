Caminhão carregado com combustível tomba na BR-101 em Palhoça-SC

Cotidiano

EletroDay em Cascavel terá programação imersiva voltada à inovação industrial

Brasil - Com foco em inovação e tecnologia para o setor industrial, o EletroDay chega ao município de Cascavel, no dia 8 de abril. Promovido pela Eletronor, empresa do Grupo Sonepar referência no Sul do país em soluções inteligentes para a indústria, o evento oferece uma programação completa e gratuita, com palestras, insights estratégicos e […]