“Primeiro Bolsonaro” em Cascavel, mas no palanque de Pacheco

A visita surpresa do deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Cascavel chamou a atenção na tarde de ontem (26). Isso porque, o “Clã Bolsonaro” está dividido na eleição municipal de Cascavel. Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou apoio à candidatura de Renato Silva (PL), Eduardo Bolsonaro o primo Léo Índio, o Léo Bolsonaro, estão no palanque do candidato Marcio Pacheco (PP).

Na tarde de ontem, durante encontro com a imprensa, Eduardo Bolsonaro falou sobre o PL e o voto dos bolsonaristas. “Eu tenho expectativa de que cada vez mais o PL vá se depurando, eleição por eleição, e se torne esse partido verdadeiramente de direita. […] O nosso eleitorado, ele é muito esclarecido, engana-se a pessoa que acha que vai entrar no PL e vai ter o chamado voto dos bolsonaristas. O nosso público é mais consciente, ele é mais informado, ele se informa através da internet, não se informa através da grande mídia, que é sustentada à base de dinheiro público, que na verdade não informa, tenta manipular”, disse o filho de Bolsonaro.

Eduardo ainda destacou a trajetória de Pacheco, explicando que o deputado estadual já fez parte, sim, de partidos de esquerda, no entanto, houve uma transição e que a trajetória permite que eles caminhem lado a lado. “O Pacheco tá aqui do meu lado, tem o histórico dele, é colega da Polícia Federal, já fez parte de partidos de esquerda, mas existe toda uma transição a ser feita. Ele não pulou no partido aqui no último momento do prazo legal para se filiar e começou a se fantasiar de Bolsonaro. Foi para rua, leu Olavo de Carvalho. Então sabe da clareza do cenário, do que a gente tá combatendo; isso daí deixa à vontade pra gente caminhar lado a lado, quem vai decidir o voto é o eleitor.”

Catanduva e Cascavel

De acordo com Eduardo Bolsonaro, em outra cidade do Brasil existe uma situação semelhante à Cascavel, onde o PL, partido de Jair e também de Eduardo apoia um candidato e ele apoia outro. “O candidato do PL é o Renato, certo, claro e oficial. Quem que as pessoas vão votar depende delas. No Brasil inteiro eu te falo, existem duas cidades onde ocorre essa situação especial. É Catanduva, no interior de São Paulo, e aqui em Cascavel. No caso de Catanduva, um amigo meu fazendeiro de cana de açúcar, um dos maiores da região, uma pessoa que tem um clube de tiro dentro da fazenda dele, uma pessoa que não precisa de dinheiro público, tudo certo para vir para o PL. Chegou em cima da hora o atual prefeito que era crítico do meu pai se filiou ao PL. Você acha que vai adiantar eu fazer propaganda para um cara desse tipo ou você acha que eu vou me queimar e vou me enterrar?”.

Eduardo disse que o partido deve prestar mais atenção em situações assim, no entanto, quem vai para o PL na última hora, “larga atrás”. Não existe mais aquela máquina de moer que vai decidir a eleição. É claro que é importante você ter, né? Recursos para fazer eleição. Ter tempo de televisão ainda importa, bom relacionamento com algumas empresas, mas a pessoa que vem para o PL no último momento do prazo eleitoral, ela larga atrás.

Mídias sociais

Questionado sobre as fake news nas eleições, Eduardo disse que as mídias sociais devem permanecer livres para se combater a mentira com a verdade. “A melhor arma da contra a mentira é a verdade. Inclusive o Bolsonaro, ele é muito grato as fake news. […] As pessoas veem que você sofreu uma injustiça e a tendência delas é ficar do seu lado. É quase um filme do Rocky Balboa. Você toma pancada o filme inteiro, as pessoas torcem por você e no final você vence. Então, se você tiver a liberdade para todo mundo conseguir postar o que quiser, falar o que quiser, isso aí é o melhor, é o melhor dos caminhos.”

Jair em Cascavel?

Eduardo não confirmou que o pai estará em Cascavel durante a próxima semana. No entanto, adiantou que em algum momento o ex-presidente deverá vir à Cascavel. O PL de Renato Silva também não confirmou agenda de Jair Bolsonaro agenda em Cascavel para essa semana.

Alexandre de Moraes

Durante sua visita à Cascavel, Eduardo Bolsonaro também criticou o ministro do STF, Alexandre de Moraes. “Bolsonaro nunca fechou uma imprensa. O Alexandre de Moraes fechou, ele congelou as todas as contas de Terça Livre. E indo um pouquinho para além da imprensa, ele congela e persegue as pessoas que deram, às vezes, R$ 1.000 para acampamento naquele 8 de janeiro, para acampamentos fora de Brasília. Ele persegue justamente para acabar com esse movimento espontâneo e voluntário que é liderado por Bolsonaro.”

Foto: Luiz F. Max/SOT