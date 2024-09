Pesquisa Datamedia leva Renato e Pacheco para a disputa no segundo turno

Cascavel – A exatos 17 dias do primeiro turno das eleições municipais de 2024, candidatos, partidos e “institutos de pesquisa” aceleram os trabalhos. Em Cascavel, ontem (18), foram divulgados os números da pesquisada Datamedia/Revista Aldeia projetando segundo turno na disputa pelo comando da Capital do Oeste.

De acordo com as informações disponíveis da pesquisa que ouviu 1 mil eleitores entre os dias 16 e 18 de setembro, o candidato Renato Silva (PL), tem 29,8% das intenções de voto, seguindo por Marcio Pacheco (PP), com 25,1%, Edgar Bueno (PSDB) 20,1%, e a candidata do PT, Liliam Porto, aparece com 6,1%. Votos brancos somaram 1,8%, nulo 2,1% e “Não sabe/outros” 15,1%.

A pesquisa foi Registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número PR-07657/2024, com margem de erro de 3,1% para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%. No resumo da pesquisa que foi divulgado ontem, não havia informação se os números são de pesquisa espontânea ou estimulada, nem cruzamento dos possíveis cenários do segundo turno.

Pelos números disponibilizados pela Datamedia/Revista Aldeia, o cenário mais provável para o segundo turno estaria para a disputa entre o deputado estadual Marcio Pacheco e o atual vice-prefeito Renato Silva.

Pesquisas divergem

No comparativo entre as pesquisas registradas no TSE para divulgação pública, os números acabam apresentando discrepâncias. A Pesquisa Linear, divulgada no último dia 12, por exemplo, embora mantenha o candidato do PL na frente, coloca Edgar Bueno, com 13,71% na consulta estimulada, quando é apresentada lista dos candidatos ao entrevistado, e Marcio Pacheco, com 10,75%.

Tanto Edgar quanto Pacheco, nas demais pesquisas, aparecem na casa dos 20%, com vários cenários de empates técnicos quando aplicado o percentual da margem de erro. Na mesma Pesquisa da Linear, a candidato Liliam Porto apresenta 5,15% das intenções, dentro da coerência estatística das demais pesquisas.

Retrato do momento

Pesquisas sempre fornecem “retratos” do momento em que são coletadas as informações, contudo, desde o início dos programas eleitorais de rádio e Tv, o único fato mais relevante e de possível impacto eleitoral, foram as denúncias de corrupção feitas pelo ex-deputado federal Evandro Roman contra o prefeito Leonaldo Paranhos, principal cabo eleitoral do PL na corrida eleitoral, aprofundando discussões e análises dos números.