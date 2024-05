Paranhos anuncia antecipação dos salários dos servidores

O prefeito Leonaldo Paranhos anunciou, na manhã desta terça-feira (28), a antecipação do pagamento dos salários dos servidores públicos do Município. Os R$ 59,4 milhões referentes à folha de maio foram enviados hoje à Caixa, instituição bancária oficial, e estarão disponíveis nas contas dos servidores nesta quarta-feira (29). Salários virão com a reposição de 3,23%.

A antecipação vale, também, para os servidores aposentados e pensionistas do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel), que tem folha de R$ 13,8 milhões.

Paranhos enfatizou que o pagamento é um direito do servidor, mas sempre que possível o Município tem antecipado a folha.

“Nós temos um feriado pela frente, as pessoas irão poder circular no comércio local, pagar as contas, comprar outras coisas. Fizemos um movimento grande, porque são muitos servidores, isso sai um pouco da rotina, mas entendemos que era positivo fazer essa antecipação”, destaca o prefeito Paranhos.

O secretário de Finanças, Edson Zorek, afirma que a antecipação auxilia não apenas os servidores, mas o comércio local que reverte em resultados, inclusive na geração de tributos ao Município.

“Hoje fizemos o crédito na conta da Caixa Econômica, que é a instituição bancária oficial e amanhã estará depositado. Os servidores poderão sacar seus salários amanhã, fazer as transferências, pagar as contas e movimentar nosso comércio”, diz Zorek.

O presidente do IPMC, Alcineu Gruber, afirma que o Instituto sempre que a antecipação é uma forma de reconhecimento dos servidores aposentados e pensionistas.

“Esses servidores dedicaram suas vidas servindo a população de Cascavel e merecem ser reconhecidos pelo bom serviço prestado à nossa cidade”, diz. Gruber.

