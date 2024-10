Paraná lança seu maior edital de projetos voltado a crianças e adolescentes

Cada projeto aprovado poderá receber entre R$ 100 mil e R$ 300 mil , com um limite máximo de R$ 1,8 milhão por organização. A seleção será feita pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Família. “Este edital é abrangente e atende às demandas das instituições para ampliar os atendimentos e viabilizar novas aquisições, desde móveis e equipamentos até veículos”, explicou o secretário da pasta, Rogério Carboni.

“Essas entidades atuam como uma lupa, olhando com atenção para aqueles em situação de vulnerabilidade. Por isso, precisamos fortalecer essas instituições, possibilitando reformas, contratações de profissionais capacitados e o desenvolvimento de projetos transformadores”, destacou o governador. Ele enfatizou que o edital reforça a parceria entre o Governo do Estado e o terceiro setor, expandindo o alcance das ações sociais.

O governador do Paraná, Ratinho Junior , assinou ontem (24) a autorização para a abertura de um edital de R$ 100 milhões, destinado a instituições que apoiam crianças e adolescentes. Financiado pelo Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA), este é o maior edital já lançado no estado para essa finalidade. A iniciativa busca beneficiar organizações em todo o Paraná com projetos sociais, educacionais, culturais e esportivos , incluindo a compra de equipamentos, melhorias nas estruturas físicas das instituições e capacitação de profissionais.

Benefícios para as instituições

A expectativa é que mais de 500 entidades sejam beneficiadas. “Estamos acostumados a promover eventos como rifas e bingos para arrecadar fundos. Esse edital nos abre novas possibilidades”, afirmou o vice-presidente da Federação das APAEs do Paraná, Werther Fontes da Silva.

A instituição Criança de Valor, de Foz do Iguaçu, pretende inscrever projetos para atender mais 50 crianças, além das 130 já acolhidas. “Hoje atendemos apenas uma comunidade próxima à fronteira. Esses recursos nos ajudariam a expandir nossa atuação para outras regiões da cidade, permitindo melhorias nas estruturas físicas e investimentos em recursos humanos”, explicou a coordenadora, Josiane Voidginski.

Capacitação para participação no edital

Para auxiliar as instituições interessadas em participar do edital, o Governo do Estado promoverá oficinas de capacitação. “Queremos que esses recursos também cheguem a instituições que nunca tiveram acesso a editais como este. Para isso, estaremos disponíveis para orientá-las na elaboração de planos de trabalho, orçamentos e no acesso aos sistemas de inscrição”, afirmou a presidente do CEDCA, Juliana Muller Sabbag.

As organizações interessadas deverão comprovar experiência prévia em atividades de apoio a crianças e adolescentes, além de apresentar certidões de regularidade fiscal, entre outros documentos.