Para Liliam, política social é prioridade, junto com estímulo à industrialização

O Paraná – Candidata, para você que está do lado do governo federal acaba tendo alguns caminhos mais curtos para viabilizar recursos para obras. Porém, o grande problema é a folha de pagamento. Como você pretende ampliar e valorizar o servidor público diante do limite prudencial que o município de Cascavel vem enfrentando hoje?

Professora Liliam – Sem dúvida, a maior preocupação é a folha, porque não se trata de falta de servidor em uma ou outra secretaria, a infraestrutura municipal carece de servidor, de trabalhadores em todos os espaços. A Secretaria de Obras, por exemplo, trabalha com apenados. Você tira os apenados, não tem gente. E são em todas as secretarias, as que a gente sente mais diretamente são saúde e educação, mas eu diria que em todas as secretarias falta gente e o corpo de servidores desse município trabalha muitíssimo.

O que me parece é que não dá para gente afirmar como está o limite prudencial com os dados que a gente recebe do município. Primeiro que esse orçamento – eu já votei por três anos, votarei agora pelo quarto ano e último ano porque termino meu mandato – é uma peça de ficção, porque recorrentemente a gente está votando e tirando dinheiro daqui e pondo ali. Agora, o princípio sobre o qual eu olho para a gestão pública é que governar é escolher prioridades, é definir prioridades. E uma prefeitura que cresceu muito em termos estruturais, inclusive, o governo que está se findando fez muita obra mesmo, sobretudo com recursos advindos do Governo Lula, que vieram de forma muito mais consistente nesse ano e meio, é preciso que a gente tenha elementos concretos do que é folha de pagamento, do que está fora da folha, quais são custos que efetivamente estão terceirizados e qual o custo disso, o que pode ser terceirizado e qual o custo disso. E a gente pensar que as atividades fins efetivamente precisam sempre estar garantidas por servidores de carreira. Porque eles têm a expertise do acúmulo de anos trabalhando e porque o corpo de funcionários da Prefeitura garante alguma estabilidade na troca de governos. Então eu defendo a estabilidade do servidor público.

Agora, a forma como se apresenta a folha hoje merece um estudo mais profundo. A gente vê, alcançando o limite prudencial, com um limite menor do que a necessidade de contratação se faz. E pior, com salários médios muito baixos. Então, isso também é um agravante. Na minha opinião, seria necessário uma reforma administrativa, uma revisão destas prioridades, a partir da proposição do novo governo.

O Paraná – Cascavel tem economia baseada na produção agrícola e pecuária. Historicamente, o setor da agricultura aqui é um setor que tem bandeiras e linhas de atuações diferentes a do PT, que é o partido pelo qual você concorre. Você já sentou com o setor produtivo de Cascavel? Há diálogo aberto com esse setor?

Professora Liliam – Primeiro, quero dizer que não é verdade que o nosso governo não seja aberto ao diálogo e é generosíssimo com o setor agrícola e do agronegócio. Todas as vezes que governamos, os agricultores do agronegócio não têm absolutamente nada do que reclamar em relação ao atendimento de suas necessidades. Para além disso, nós temos um legislativo federal absolutamente colado aos seus interesses. […] O que existe é uma postura política e ideológica do agronegócio contra a esquerda que sempre lhe atendeu absolutamente bem.

Segunda coisa que eu quero discordar é que Cascavel dependa do agronegócio. O PIB de Cascavel o que a riqueza produzida pelo agro fica em Cascavel é em torno de 8%, outros 16% é arrecadação da indústria e 52% é comércio e serviços. E o resto é administração pública, impostos e repasses. Ou seja, quem enriquece Cascavel é o setor de comércio e serviços. E a gente precisa superar essa ideia que Cascavel dependa do agro. É o contrário, o agro depende de Cascavel. Isso eu não tenho dúvida em afirmar. Porque nós estamos falando de números, não estamos falando de ideologia política.

Nós sabemos da importância do agro para a economia brasileira, nós sabemos da importância do agro na produção de riqueza, mas a captura em benefícios para o município, para o estado e para a nação é muito pequena.

O Paraná – Uma das suas promessas de campanha é a construção de um hospital na região norte de Cascavel. Além do desafio da construção da estrutura física, outro desafio é a gestão do hospital. Como você pretende resolver essa questão?