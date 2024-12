Pacote de medidas de Lula tem dificuldade na tramitação na Câmara

O pacote de medidas para o ajuste das contas do Governo Lula 3 tramita com dificuldade na Câmara Federal. Na CCJ da Casa, o governo não conseguiu um acordo e desistiu de incluir a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do corte de gastos na pauta ontem (4). Inicialmente, como adiantado pelo O Paraná, o acordo com a presidente da Comissão, Carol de Toni (PL-SC), previa a inclusão da PEC desde que os governistas também votassem a inclusão da PEC do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), porém, não houve consenso.

Na discussão, o deputado Rubens Pereira Jr. (PT-MA), pela falta de unanimidade entre os líderes o texto do BNDES nãoi poderia ser mantido na pauta, uma vez que o PSOL pediria vista, atrasando votação. Com a manobra, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), defendeu a posição da base do governo. “É um direito, sim, vossas excelências requererem a inclusão na pauta da PEC 3 [de 2023, do BNDES], como é direito nosso tirar a nossa de pauta. O que for acontecer é responsabilidade nossa, não me venham dar lição de moral. Tentei um acordo para pacificar a CCJ. Não foi possível, então vamos para o voto e vamos tramitar. O governo e o país precisa votar essa PEC até 18 [de dezembro]”, disse, o que significou derrota para o governo.

Sem votos

Também ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o governo não tem votos para aprovar as medidas, sob risco até de não conseguir a urgência dos projetos no plenário. A urgência já tinha sido pautada na terça-feira (3), mas foi retirada em razão das novas regras estabelecidas pelo ministro do STF, Flávio Dino, para o pagamento das emendas parlamentares. “A PEC e os projetos de lei dos cortes de gastos são importantes para preservar o desenho do arcabouço, sabemos o que está causando a instabilidade do dólar, por exemplo, e temos que tratar isso com muita responsabilidade, mas há muitas variáveis que estão acontecendo [como a decisão de Dino], que não dependem do Congresso”, afirmou Lira em discurso no “Fórum Jota: o Brasil em 10 anos”, em Brasília.

“Vai ter trabalho, convencimento, diálogo. O Congresso não vai faltar, mas estamos em um momento de muita turbulência e de problemas que não são inerentes à harmonia dos Poderes, na circunscrição do que cada Poder deve fazer”, completou.