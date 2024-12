Orçamento de 2025 é aprovado com 626 emendas impositivas

Cascavel - Não existe uma cidade sem orçamento, pois ele estabelece a previsão do dinheiro público que será arrecadado ao longo do ano e, além disso, define como esses valores serão investidos em obras e políticas públicas. Nesta quinta-feira (19), a Câmara Municipal de Cascavel finalizou a análise da última peça do orçamento do município, a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025. O projeto, juntamente com as 626 emendas impositivas apresentadas pelos vereadores, foi aprovado por unanimidade em sessão extraordinária.

Um Orçamento Maior para 2025

Dessa forma, o próximo prefeito de Cascavel vai administrar um orçamento público de R$ 2,3 bilhões, o que representa um aumento de 10% em relação ao de 2024. As secretarias que receberão mais recursos são:

Educação : R$ 512,1 milhões

: R$ 512,1 milhões Secretaria de Saúde : R$ 482,5 milhões

: R$ 482,5 milhões Meio Ambiente : R$ 128,5 milhões

: R$ 128,5 milhões Obras Públicas : R$ 107,8 milhões

: R$ 107,8 milhões Instituto de Previdência do Município: R$ 317,6 milhões

Além disso, em 2024, a Câmara de Vereadores terá um orçamento de R$ 44 milhões.