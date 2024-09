Óculos de realidade virtual e cartilha sobre autismo são novidades na Assembleia Itinerante

A Assembleia Itinerante desembarcou em Astorga, na quinta-feira (5), com duas novidades na área de comunicação: um tour virtual com óculos que permite uma experiência imersiva pela Assembleia e uma cartilha sobre os direitos das pessoas com autismo. As ações foram apresentadas pela Diretoria de Comunicação para estudantes, professores e visitantes. Os materiais foram distribuídos durante a sessão especial de interiorização, que reuniu centenas de pessoas e prestou homenagem a 48 lideranças da região. As cartilhas estarão presentes em todos os eventos oficiais do Legislativo, como a Assembleia Itinerante. Além do programa de interiorização, os óculos também serão utilizados durante as visitas guiadas de estudantes à Assembleia.

Durante a Assembleia Itinerante, que chegou a 14 edições levando o trabalho do Poder Legislativo ao município do interior, a população pode se informar sobre as ações desenvolvidas pela Assembleia. O objetivo da Diretoria de Comunicação é utilizar a inovação tecnológica para fazer com que as pessoas conheçam melhor o trabalho do Poder Legislativo, despertando mais interesse pela participação popular nos debates e votações.

Um dos materiais distribuídos é uma cartilha sobre o Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CEPTEA). Inédito no país, o documento foi construído e aprovado pelos deputados estaduais para garantir avanços e tornar o Paraná referência em proteção aos direitos das pessoas autistas. A Lei nº 21.964/2024 reuniu 11 leis estaduais, 43 projetos que estavam em tramitação e mais de 300 contribuições da sociedade civil. O texto sancionado contém 113 artigos assegurando direitos e promovendo avanços com novas conquistas nas áreas da educação, saúde, mercado de trabalho, segurança pública e combate à discriminação.

Entre as novidades, o texto prevê que o profissional de apoio na educação de pessoas com TEA seja fixado na unidade de ensino. O texto também trata de atividades extracurriculares e atendimento multidisciplinar por meio de centros especializados. Na saúde, além de garantias ao diagnóstico precoce, o texto ressalta que planos de saúde não podem impor carências abusivas. Com foco no autista adulto, o código também traz um capítulo específico sobre o mercado de trabalho.

Já os óculos de realidade virtual, que proporcionam uma experiência imersiva por meio da tecnologia, fizeram sua estreia na Expoastorga. Estudantes, professores e visitantes da feira aproveitaram para conhecer o dispositivo, que permite um passeio pelo prédio da Assembleia, fazendo com que qualquer paranaense conheça o local de todas as regiões do Estado.

O tour virtual pela Assembleia oferece uma visão única e abrangente dos principais espaços da Casa, combinando tomadas aéreas em 360 graus com vistas internas igualmente imersivas, criando uma experiência visual completa e única. Os visitantes podem explorar virtualmente o edifício, começando com uma visão panorâmica externa, seguida de uma entrada no interior do prédio para ter acesso a detalhes de locais emblemáticos como o Plenário, o Salão Nobre e as salas de comissões.

Campanhas

Durante a realização da Assembleia Itinerante, as pessoas podem visitar os deputados em um estande da Assembleia. Lá, a população pode se informar sobre outras ações desenvolvidas pelo Poder Legislativo. Um dos materiais traz detalhes sobre a Mesa Executiva, os deputados e seus partidos. Ilustrado com imagens, o informativo permite ao cidadão conhecer seus representantes. O folheto também traz dados sobre os principais programas e ações da Assembleia Legislativa, como o Parlamento Universitário, a Escola do Legislativo, a Defensoria Pública e a Procuradoria da Mulher. Ainda traz informações sobre o aplicativo Agora é Lei no Paraná.

O material também lembra os recursos economizados pelo conjunto de 54 deputados estaduais e que serão destinados para programas governamentais que beneficiam a população. Serão R$ 200 milhões para pavimentação de ruas em mais de 150 municípios de até sete mil habitantes. Mais R$ 2 milhões serão destinados para o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, com o objetivo de promover políticas proteção às mulheres.

Outro material distribuído na feira é destinado a jovens e crianças. No formato de revista inspirado na clássica Coquetel, as ações do Legislativo são explicadas de forma leve e descontraída, trazendo passatempos sobre o trabalho da Assembleia e a função dos parlamentares, caça-palavras ensinado como surgem as leis e códigos secretos para ensinar as expressões mais usadas pelos deputados durante a atividade parlamentar.

Fonte: Alep