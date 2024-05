O Paraná faz teste para mostrar quem é de direita e de esquerda!

Cascavel – Provavelmente alguém já te perguntou qual é o se posicionamento político ou se o seu candidato de direita ou esquerda. Mas afinal, você sabe realmente o que significa ser direita ou esquerda? Realmente são apenas esses dois espectros políticos que existem? Desde as eleições de 2018, o posicionamento político-ideológico dos candidatos passou a ser determinantes nas urnas. Ao completar seus 48 anos de história, o Jornal O Paraná, que entende seu dever de bem informar o cidadão para que as suas escolhas, além de claras, sejam conscientes, preparou este material para ajudar entender os significados dos termos e consolidar sua posição política.

O Paraná conversou com advogado e especialista em Direito Eleitoral, Roosevelt Arraes, que explica o contexto histórico, a definição das teses e quais as pautas que cada um dos lados defende. Segundo Arraes, a divisão entre direita e esquerda iniciou na Europa monárquica. “Essa distinção entre direita e esquerda, originalmente, começou na Europa, na Europa monárquica, em que aqueles apoiadores do rei sentavam a direita dele e aqueles que questionavam eventualmente a posição do rei à esquerda do rei. Se a gente pudesse considerar, genericamente falando, apoiador do rei, que é monarquista e que teria uma posição conservadora. E aquele que não é apoiador do rei, que pode ser uma infinidade de ideologias ou que questiona a monarquia, estaria à esquerda.”

De acordo com o advogado, na época, a posição de esquerda e direita tinha muito mais ligação com liberalismo e conservadorismo. “Lá atrás, a posição esquerda/direita tinha muito mais a ver com a oposição entre conservadorismo e liberalismo do que com liberalismo e igualitarismo como é hoje.”

Nos dias atuais

No entanto, segundo Arraes, trazendo esses conceitos para os dias atuais, eles já não são os mesmos de suas concepções. “Atualmente, a distinção direita e esquerda, ela está muito mais entre quem é mais liberal e, portanto, a favor de um Estado menor e que confia mais na individualidade das pessoas do que na comunidade ou no Estado. E quem está à esquerda é crítico da posição liberal, ao dizer que o liberalismo, por si só, não é suficiente para garantir uma vida boa para todos e, portanto, quem está mais à esquerda é mais igualitário no sentido que quer realizar direitos para todas as pessoas, não através da economia, mas através do envolvimento comunitário ou, especialmente, através do Estado, que é um Estado um pouco maior, com mais serviço público, com mais política pública.”

Ou seja, a distinção nos dias atuais está mais ligada com a oposição em termos políticos e econômicos. No entanto, segundo ele, normalmente quando se fala em direita e esquerda as pessoas, na verdade, estão falando de liberalismo e igualitarismo. “Então quando a gente fala, por exemplo, de direita e esquerda, normalmente estamos falando de liberalismo e igualitarismo. Liberalismo de direita e igualitarismo de esquerda.”

Espectro Político

Agora que você já sabe a diferença entre esquerda e direita, é necessário aprofundar um pouco o assunto. Apesar da divisão entre esquerda e direita, dentro desses espetros existem outras divisões, como conservadorismo e liberalismo. Se olhar com uma ótica mais aprofundada ainda, existem divisões dentro das divisões. Porém, vamos nos ater apenas aos espectros e suas principais subdivisões. Direita liberal, conhecida como liberalismo; direita conservadora também conhecida como conservadorismo; Esquerda liberal, conhecido como liberalismo social; esquerda conservadora, também chamada de democracia social.

Para ajudar o leitor a entender, imagine duas linhas, uma horizontal e outra vertical com uma conjunção bem ao meio. Passaremos a chamar esse diagrama de espectro político, que é um sistema para caracterizar e classificar diferentes posições políticas.

Comumente, são dois eixos, o eixo Esquerda-Direita que foi aquele explicado no início, que é usado como uma medida da visão econômica. E um eixo vertical, o chamado Conservadorismo-Liberal, que está mais ligado a ideais políticos. “Não podemos confundir a oposição ‘progressismo x conservadorismo’, com ‘liberalismo x igualitarismo’: são quatro coisas distintas. Conservadorismo pode ser conservadorismo político ou conservadorismo moral; conservadorismo moral é aquele que você aplica para a vida privada. Agora, quando trata de questões públicas, ele é conservadorismo político que trata de questões públicas que, não necessariamente, tem um conjunto fixo de princípios, mas que vê no Estado uma forma de conter crise, conter conflitos internos. E essa é a tarefa do Estado é moderar e apaziguar. O Estado deve realizar essas ações”, detalhou.

“Agora, se você vai ter uma economia mais livre ou mais igualitária, não há uma correlação lógica e necessária entre conservadorismo político e essas outras proposições. Eventualmente, dependendo das circunstâncias, em um momento o Estado vai ser um pouco mais interventor ou um pouco menos interventor, de acordo com o grau de estabilidade, o grau de pacificação que você consegue realizar com essa forma de conservadorismo político”, completou.

Progressismo

Segundo Roosvelt, o progressismo dá uma ideia de mais pluralismo. “O progressismo tem uma outra ideia, que é uma ideia de pluralismo, você não tem ali só o Estado ou só a comunidade gerenciando o que é um tipo de vida boa, o tipo de preceito que você tem que seguir, ele aceita, é mais tolerante e reconhece as diferenças, etc. Portanto, o progressista está muito mais na linha de admitir que existem várias formas de vida diferentes que podem conviver sem que você ache que um é melhor que a outra, que o Estado tem que impor isso ou aquilo. Mas aí o progressista, em contrapartida, vai ter mais proximidade, pelo menos boa parte dos progressistas vão ter mais proximidade com o igualitarismo, no sentido que você tem que realizar efetivamente as condições para as pessoas terem uma vida decente, de acordo com as crenças que elas têm”, explica.

Qual a posição dos pré-candidatos de Cascavel?

Agora que você já tem noção sobre posicionamento político de esquerda e direita e que, dentro dessa linha, ainda existem algumas outras vertentes como liberalismo, conservadorismo e progressismo, vamos analisar o posicionamento político-ideológico dos pré-candidatos a prefeito de Cascavel para as eleições de 2024.

A reportagem do O Paraná selecionou um teste de Coordenadas Políticas desenvolvido pelo IDR Labs Internacional, que foi desenvolvido com base nos conhecimentos de analistas políticos especializados, que serve para entender o posicionamento político geral. Como se trata de um teste curto, ele traz uma ideia geral de em qual quadrante político aquele indivíduo se encontra.

O material desenvolvido pela reportagem do O Paraná é inédito na política cascavelense e, pela primeira vez, o eleitor saberá qual o espectro político dos possíveis candidatos. Os questionários foram aplicados para os os pré-candidatos Henrique Mecabô, Marcio Pacheco, Fernando Mantovani, Rafael Brugnerotto, Professora Liliam, Renato Silva e Edgar Bueno.

Os pré-candidatos responderam o questionário e, posteriormente, as respostas foram compiladas pela reportagem no teste online da IDR Labs para encontrar o resultado.

Caso você deseje fazer o teste, basta acessar esse link: www.idrlabs.com/pt/coordenadas-politicas/teste.php.

Edgar Bueno (PSDB)

Edgar Bueno já ocupou a cadeira de prefeito de Cascavel em três mandatos. Afastado da política desde 2017, Bueno já confirmou que é pré-candidato em busca de um quarto mandato. Ele é candidato pelo PSDB.

Após responder o teste, o resultado de Bueno foi: Centro-direita liberal.

Outros políticos que se identificam nesse mesmo quadrante são: Geraldo Alckmin, enquanto militava pelo PSDB; o ex-governador do Paraná, Alvaro Dias. Nesse mesmo quadrante estão os seguintes partidos: PSDB.

Fernando Mantovani (MDB)

Empresário Fernando Mantovani está debutando na vida política e deverá disputar sua primeira eleição em outubro de 2024. Ele está filiado no MDB. Após responder o teste, o resultado de Mantovani foi: Centro-direita.

Outros políticos que se identificam nesse mesmo quadrante são: Angela Merkel, ex-Chanceler da Alemanha; Michel Temer, ex-presidente brasileiro. Existe ainda a tendência de que o governador do Paraná, Ratinho Junior, esteja no mesmo quadrante. No entanto, ele não realizou o teste. Nesse mesmo quadrante estão os seguintes partidos: MDB, PSD.

Henrique Mecabô (Novo)

O mais jovem dos pré-candidatos à prefeito de Cascavel é Henrique Mecabô. Com 27 anos ele é economista e cientista político. Disputou a primeira eleição em 2022, quando concorreu a deputado federal sem conseguir a eleição. Após responder o teste, o resultado de Mecabô foi: Direita liberal.

Outros políticos que se identificam nesse mesmo quadrante são: Javier Milei, presidente da Argentina; Milton Friedman, economista americano; e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

Nesse mesmo quadrante estão os seguintes partidos: Novo.

Professora Liliam (PT)

Até o momento, a única mulher pré-candidata à Prefeitura de Cascavel é Liliam Faria Porto Borges. Vereadora de primeiro mandato, Liliam tem um mandado marcado por forte oposição ao Governo Paranhos na Câmara de Cascavel. É filiada ao PT.

Após responder o teste, o resultado da Professora Liliam foi: Esquerda liberal.

Outros políticos que se identificam nesse mesmo quadrante são: O ativista indiano Mahatma Gandhi; o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nesse mesmo quadrante estão os seguintes partidos: PT e PCdoB.

Marcio Pacheco (PP)

O deputado estadual de terceiro mandato Marcio Pacheco, deverá disputar a Prefeitura de Cascavel pela terceira vez. Filiado ao Partido Progressistas, Pacheco se declara como centro-direita. Após responder o teste, o resultado de Pacheco foi: Centro-direita, com tendências ao conservadorismo.

Outros políticos que se identificam nesse mesmo quadrante são: George W. Bush e Donald Trump ex-presidentes dos Estados Unidos. No Brasil, um dos maiores nomes da direita conservadora é Jair Bolsonaro, ex-presidente brasileiro. Nesse mesmo quadrante estão os seguintes partidos: PP e PL.

Rafael Brugnerotto (Rede)

Advogado e ex-vereador de Cascavel, Rafael Brugnerotto, foi lançado como pré-candidato à Prefeitura de Cascavel pela Federação Psol-Rede. Brugnerotto é defensor de pautas ambientais e de sustentabilidade. É filiado no partido Rede Sustentabilidade. Após responder o teste, o resultado de Rafael Brugnerotto foi: Centro-esquerda.

Outros políticos que se identificam nesse mesmo quadrante são: Barack Obama e Bill Clinton, ex-presidentes dos Estados Unidos. No Brasil, um dos nomes que está nesse mesmo espectro é da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Nesse mesmo quadrante estão os seguintes partidos: PSB, Rede.

Renato Silva (PL)

Empresário, Renato Silva é o atual vice-prefeito de Cascavel. Nas eleições de 2022, Renato Silva disputou uma vaga na Câmara Federal, mas não conseguiu a eleição. Silva é o pré-candidato do PL. Após responder o teste, o resultado de Renato Silva foi: Direita.

Outros políticos que se identificam nesse mesmo quadrante são: Margaret Thatcher,ex-primeira-ministra do Reino Unido. Nesse mesmo quadrante estão os seguintes partidos: DC, PRD.

Confira abaixo o diagrama geral: