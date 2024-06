NOVO renova executiva e avança com pré-candidatura de Mecabô

O Partido NOVO renovou a executiva da Comissão Provisória de Cascavel com o jornalista e empresário Maycon Corazza assumindo a presidência e o médico e pecuarista Reno Paulo Kunz, a vice-presidência. O engenheiro e empresário João Felipe Werle permanece no cargo de Tesoureiro. A sigla tem avançado com a pré-candidatura à prefeitura do jovem economista Henrique Mecabô, revelação das últimas eleições, intensificando o trabalho interno e ampliando a capilaridade em setores e regiões estratégicas da cidade.

Em Cascavel, o NOVO apresenta um relevante crescimento nos últimos meses, somando um percentual de 49% novos filiados desde que o nome de Mecabô foi posicionado como concorrente ao Paço Municipal. O Partido também conseguiu formatar uma competitiva chapa de pré-candidatos a vereador, com envolvimento direto de Mecabô na composição e estruturação do grupo.

“O NOVO vive seu melhor momento em Cascavel com a liderança do Henrique Mecabô e com o grupo que está se tornando cada vez mais forte. O médico Reno Kunz, por exemplo, é filiado desde 2018 e, acreditando no projeto em torno de Mecabô, decidiu se envolver mais ativamente na estrutura partidária. Temos o partido com representatividade em vários setores da sociedade, também com capilaridade nos bairros e no interior e todas as condições para alcançar os resultados pretendidos pensando no Executivo e no Legislativo Municipais”, afirma Maycon Corazza, presidente do NOVO.

Na última sexta-feira (07), um jantar com a presença de Indiara Barbosa, vereadora mais votada do estado, reuniu na Associação Médica de Cascavel filiados e simpatizantes do partido, marcando oficialmente o início da atuação da renovada Comissão Provisória. O local, escolhido em deferência ao novo vice-presidente da sigla, marcou também no passado o início de vitórias eleitorais improváveis, como a de Oriovisto Guimarães ao Senado e a de Lísias Tomé à prefeitura de Cascavel.

Em sua fala no encontro, o pré-candidato a prefeito de Cascavel pelo NOVO, Henrique Mecabô, destacou o propósito que move a sua pré-candidatura e a de todos os pré-candidatos a vereadores da sigla.

“Nosso time vem inspirando e somando cada vez mais gente boa. Cascavel está com um grupo de pré-candidatos a vereador composto estritamente por novas lideranças, algumas que inclusive já surpreenderam nas urnas em eleições passadas, mas que não receberam de seus partidos a condição de chegar a uma cadeira. Aqui, sem caciques ou nomes buscando a reeleição, todos disputarão as eleições em condição de igualdade para renovar nossa Câmara Municipal e, se Deus permitir que esse crescimento continue, nossa Prefeitura”, disse Mecabô, com confiança.

Corazza destaca que a pré-candidatura de Mecabô tem se fortalecido pela percepção dos eleitores de que é preciso alguém que traga renovação, mas com qualificação e condições de continuar o trabalho de franco desenvolvimento que temos visto em Cascavel.

“O Mecabô dispõe das características e qualificações que o eleitor busca. Certamente, a presença dele no processo pré-eleitoral é decisiva, com o nome dele cada vez mais conhecido”, finaliza o presidente do partido.

Crédito: Assessoria/Divulgação