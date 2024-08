Moro lidera corrida ao Iguaçu; Ratinho e Filipe Barros para o Senado

Curitiba – Uma pesquisa de opinião pública divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas ontem (12), sobre o cenário eleitoral paranaense para 2026, indica que o senador Sergio Moro (União Brasil) lidera a corrida pela do Governo do Paraná.

No cenário, Moro aparece com 41,3% das intenções de votos. Em segundo lugar aparece o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), com 17,2%, seguido da ex-governadora do Paraná Cida Borghetti (PP), que tem 11,2%. O deputado estadual Alexandre Curi (PSD), figura com 9,2% das intenções, seguido do diretor-brasileiro da Itaipu, Enio Verri (PT), que tem 5,2%. O vice-governador do Paraná, Darci Piana (PSD), aparece com 1,8%. Outros 9% disseram não votar em nenhum, branco ou nulo e 5% não sabe ou não respondeu.

Em um segundo cenário, com a inclusão do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP) no lugar da ex-governadora Cida Borghetti, Sergio Moro continua na frente, com 41,8%; Rafael Greca tem 17,9%; Alexandre Curi 9,7%; Marcelo Belinati 8,8%; Enio Verri 5,2% e Darni e Piana 1,7%. Neste cenário, 9,6% disseram que não votariam em nenhum, branco ou nulo e outros 5,3%, não sabe ou não respondeu.

Em um terceiro cenário, sem Belinati e sem Cida. Moro aparece com 44,6%, seguido de Greca com 19,8%, Alexandre Curi 10,9%, Enio Verri 5,8% e Darci Piana 2%. Não sabe ou não respondeu são 5,9% e 11,1% disse que não votariam em nenhum, branco ou nulo. Todos estes cenários são estimulados, quando os nomes dos possíveis candidatos são apresentados ao entrevistado.

Para o Senado

O Paraná Pesquisas também realizou uma sondagem sobre a situação eleitoral para as duas vagas ao Senado Federal, que serão disputadas em 2026. No levantamento, cada entrevistado pode citar até dois nomes.

De acordo com os dados da sondagem, o governador do Paraná, Ratinho Junior aparece liderando a disputa com 66%, seguido do deputado federal Filipe Barros, que aparece com 20,6%. A deputada federal Gleisi Hoffman aparece com 19,4%, Flavio Anrs somou 18,8% e o deputado federal Pedro Lupion 9,2%.

Aprovação Governo Ratinho

O levantamento também ouviu a população sobre a aprovação da administração do governador Ratinho Junior. Segundo os dados, 76,8% dos entrevistados aprova o Governo Ratinho Junior, enquanto 19,8% desaprovam e outros 3,4% não sabem ou não opinaram.

A Paraná Pesquisas ouviu 1.508 eleitores de 64 municípios do Paraná, entre os dias 1 e 4 de agosto deste ano. O grau de confiança da pesquisa é de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais.

Foto: Alep